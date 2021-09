Vattenfall-Wallbox Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 499 Euro statt 1189 Euro UVP. Zum Angebot In Kooperation mit



Concept EQG mit Zweifarb-Lackierung



Concept EQG von einer seriennahen Studie. Kein Wunder also, dass das Concept EQG auf den ersten Blick klar als G-Klasse zu erkennen ist. Am ikonischen "Black Panel Grill" mit beleuchtetem Stern und einem animierten Muster aus blauen Quadraten ersetzt. Eingefasst ist das Panel von einem umlaufenden Leuchtband, das – zusammen mit den Kreisen in den Außenspiegeln – die Tagfahrlichtsignatur ergänzt. Ganz schön futuristisch. Mercedes spricht beimvon einer. Kein Wunder also, dass das Concept EQG auf den ersten Blick klar als G-Klasse zu erkennen ist. Am ikonischen Design , das in den letzten 42 Jahren nur behutsam überarbeitet wurde, hält Mercedes auch bei der Elektroversion fest. Ganz ohne Neuerungen geht es aber doch nicht: So musste der klassische Kühlergrill beim EQG weichen, er wird durch einenund einem animierten Muster aus blauen Quadraten ersetzt. Eingefasst ist das Panel von einem, das – zusammen mit den Kreisen in den Außenspiegeln – die Tagfahrlichtsignatur ergänzt. Ganz schön futuristisch.

Zoom Erst aus der Vogelperspektive ist der Dachgepäckträger mit integriertem G-Logo zu erkennen.





Innenraum von der normalen G-Klasse



Zweifarb-Lackierung in Schwarz-glänzend und Alubeam-glänzend; die Trennlinie verläuft entlang des Karosserie-Falzes und an der Unterkante der aufliegenden Motorhaube. Erst bei genauem Hinsehen fallen die mit Leuchtstreifen versehen Schutzleisten auf; sie könnten auch als Begrenzungsleuchten fungieren, werden aufgrund von gesetzlichen Vorschriften so aber vermutlich nicht in Serie kommen. Die speziell entwickelten, voluminösen 21-Zoll-Felgen erinnern optisch an die AMG-Monoblock-Felgen. Apropos Reserveradabedeckung wird beim EQG durch eine abschließbare Box ersetzt, in der beispielsweise das Ladekabel untergebracht werden kann. Ein flacher Dachgepäckträger bietet bei der Das optische Highlight des Concept EQG ist diein Schwarz-glänzend und Alubeam-glänzend; die Trennlinie verläuft entlang des Karosserie-Falzes und an der Unterkante der aufliegenden Motorhaube. Erst bei genauem Hinsehen fallen die mitauf; sie könnten auch als Begrenzungsleuchten fungieren, werden aufgrund von gesetzlichen Vorschriften so aber vermutlich nicht in Serie kommen. Die speziell entwickelten, voluminösenerinnern optisch an die AMG-Monoblock-Felgen. Apropos Felgen . Wer beim Anblick des Hecks das prominent auf der Hecktür platzierte Ersatzrad vermisst: Die, in der beispielsweise das Ladekabel untergebracht werden kann. Ein flacher Dachgepäckträger bietet bei der Studie die Möglichkeit, eine weiße LED-Leiste auf dem Dach zu integrieren. Am Heck bildet eine weitere LED-Leiste oberhalb der dritten Bremsleuchte den Abschluss.

Zoom Der Innenraum der Studie wird aus der normalen G-Klasse übernommen und wird bis zur Serienversion noch verändert.



Der Blick in den Innenraum offenbart keine Überrschungen: Das komplett weiße Interieur ist, mit Ausnahme der EQ-Instrumente, von der normalen G-Klasse übernommen und entspricht logischerweise noch nicht dem Serienstand. Reinsetzen durften wir uns leider noch nicht – erhöhte Verschmutzungsgefahr!



Serienversion des Mercedes EQG mit verschiedenen Akkugrößen?



wenig Details zum Antrieb und zur verbauten Technik. Leistung, Batterien werden in den Leiterrahmen integriert und sollen für einen tiefen Schwerpunkt sorgen. Klar ist, dass die Basis des späteren EQG keine Neuentwicklung, sondern ein Umbau der aktuellen G-Klasse-Plattform auf Elektroantrieb ist. Bereits vor einiger Zeit hat sich Mercedes die Bezeichnungen EQG 560 und EQG 580 gesichert; verschiedene Leistungsvarianten und Akkugrößen sind in der Diskussion. Womöglich wird die Batterietechnik vom EQS übernommen. Der

Da es sich offiziell noch um eine Studie handelt, verrät Mercedes nur Reichweite , Batteriegröße? Alles noch geheim! Nur so viel ist bekannt: Dieund sollen für einen tiefen Schwerpunkt sorgen. Klar ist, dass die Basis des späteren EQG keine Neuentwicklung, sondern ein Umbau der aktuellen G-Klasse-Plattform auf Elektroantrieb ist. Bereits vor einiger Zeit hat sich Mercedes die Bezeichnungen EQG 560 und EQG 580 gesichert;sind in der Diskussion. Womöglich wird dieübernommen. Der EQS erreicht 770 Kilometer maximale Reichweite, beim EQG dürfte die Distanz deutlich geringer ausfallen. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur Spekulationen, denn Mercedes spricht offiziell lediglich von einer alltagstauglichen Reichweite.

Zoom Nein, der Concept EQG hat kein eckiges Ersatzrad. Die Abdeckung wird bei der Studie durch ein abschließbares Fach ersetzt.



Allrad ist bei allen Modellen gesetzt. Die Studie bekommt eine Einzelradaufhängung an der Vorderachse und eine neu entwickelte Starrachse hinten, die nötig ist, um den Elektroantrieb zu integrieren. Der besteht beim Concept EQG aus vier individuell ansteuerbaren PSM-Elektromotoren, die die Kraft an eine Zweigang-Getriebe (vergleichbar mit Low-/High-Range beim Verbrenner) abgeben. Dass Mercedes besonderen Wert auf die Geländefähigkeiten der Elektro-G-Klasse legt, ist wenig überraschend. Damit die spätere Serienversion den Verbrennern in nichts nachsteht, wird die Geländetechnik (Untersetzung, Sperren und mehr) erhalten bleiben. So soll auch die Elektro-G-Klasse die . Die Studie bekommt eine Einzelradaufhängung an der Vorderachse und eine neu entwickelte Starrachse hinten, die nötig ist, um den Elektroantrieb zu integrieren. Der besteht beim Concept EQG aus vier individuell ansteuerbaren PSM-Elektromotoren, die die Kraft an eine Zweigang-Getriebe (vergleichbar mit Low-/High-Range beim Verbrenner) abgeben. Dass Mercedes besonderen Wert auf die Geländefähigkeiten der Elektro-G-Klasse legt, ist wenig überraschend. Damit die spätere Serienversion den Verbrennern in nichts nachsteht, wird die Geländetechnik (Untersetzung, Sperren und mehr) erhalten bleiben. So soll auch die Elektro-G-Klasse die Teststrecke auf dem Berg Schöckl meistern!

Preise: So viel soll der EQG kosten