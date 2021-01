Je moderner das Motorrad, desto komplizierter ist die Technik. Einfaches Schrauben reicht da oft nicht. ©Toni Bader / AUTO BILD

Im Unterschied zum Kauf haben Biker bei der Wartungzur Auswahl. Werkann, wechselt Flüssigkeiten, Kerzen und Filter selbst und traut sich wahrscheinlich auch an komplexere Aufgaben heran. Wer nicht über die nötige Erfahrung verfügt, sollte sich an Profis wenden. Freie Werkstätten kommen genauso in Frage wie. Entscheidend sind Können und spezifisches Wissen der Mechaniker. Je moderner das Bike, desto komplizierter ist tendenziell die an Bord verbaute Technik. Vertragswerkstätten profitieren an dieser Stelle davon, dass sie Zugriff auf alle Informationen des Herstellers zum Modell haben. Diehängen stark von der Anzahl der für einen Auftrag zu veranschlagendenund von derab. Die Preise für eine Stunde Arbeit bewegen sich zwischenund, oft ist es in der Metropole teurer als auf dem Land. Dazu ist wissenswert, dass Motorräder kürzere Inspektionsintervalle haben als Pkw. Die BMW und die Harley bewegen sich langfristig bei den Kosten, grob geschätzt, auf Augenhöhe. In fünf Jahren sollten in den Service jeweils zirkainvestiert werden.