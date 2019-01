VW T-Rug (2022): erste Infos

V olkswagen arbeitet weiter mit Hochdruck an der Elektrifizerung: Michael Jost, der Strategiechef und die rechte Hand des VW-Konzernbosses Herbert Diess, hat gerade angeschoben, dass olkswagen arbeitet weiter mit Hochdruck an der Elektrifizerung: Michael Jost, der Strategiechef und die rechte Hand des VW-Konzernbosses Herbert Diess, hat gerade angeschoben, dass VW in die ausschließliche E-Mobilität einsteigt. Ab 2050 soll weltweit die komplette Flotte emissionsfrei unterwegs sein. Klingt weit weg, bedeutet aber: Die Ingenieure in Wolfsburg entwickeln zurzeit die letzten Verbrenner-Plattformen.

Pass der T-Rug zu VW?

Der kantige Favorit: Wie auf dieser Skizze stellt sich VW den T-Rug vor. Neue Plug-ins und E-Autos (2019 bis 2024) zur Galerie Schon ab Ende 2019 steht das erste I.D.-Modell, der Neo , beim Händler, 2022 könnte VW den Einstieg in ein für den Konzern ganz neues Fahrzeugsegment wagen: das der "Rugged-SUVs". Rugged steht im Englischen für robust, stabil, wild – Vorbilder sind der Land Rover Defender Jeep Wrangler oder das Mercedes G-Modell . Mit dem entscheidenden Unterschied, dass VW seinen Rugged-SUV ausschließlich elektrisch anbieten will.Noch allerdings kämpft Michael Jost bei diesem Projekt, das noch so geheim ist, dass es nicht einmal einen Namen hat, gegen interne Widerstände. Denn die Kritiker im eigenen Haus fragen sich: Passt das zur Marke? Wie robust, sprich einfach darf ein solches Modell werden? Und kaufen das genügend Menschen? Jost meint: Maximal robust – und rechnet allein in Europa mit mindestens 50.000 Einheiten im Jahr.

Sauber mit Hochdruck

Noch zu wenig robust: Erste Skizzen des Cockpits sind noch zu nah an normalen Modellen von VW. Spannend wird vor allem, wie einfach der T-Rug gestaltet wird. Jost träumt davon, ein Auto zu schaffen, das mit einem Hochdruckreiniger sauber gemacht werden kann – innen! Robuste Kunststoffe auch am Boden, Displays, die hinter einer Schutzhülle auch mal einen Kratzer vertragen. Der Entwurf (offizielle VW-Skizze!) ist Jost daher noch zu nah an den normalen Modellen, es soll noch "ruggeder"werden.

Drei- oder Fünftürer und 600 km Reichweite