Autosalon Paris 2018: Neuheiten, Datum, Pressetage, Ticketpreis

Autor: Elias Holdenried

Auf dem Autosalon Paris (2. bis 14. Oktober 2018) sind alle Fahrzeugkategorien vertreten: von der Neuauflage der Sportwagenikone Porsche 911 über Elektro-SUVs wie den Audi e-tron bis zu Kleinwagen wie Peugeot 208 und Renault Clio . Ebenfalls dabei sind extravagante Limousinen wie der kommende Citroën C5 und reinrassige Roadster à la BMW Z4 . Auch einige Studien werden wieder zu den heißen Kandidaten von Paris gehören: Alpine zum Beispiel könnte einen Ausblick auf ein kommendes SUV geben. Dazu kommen elegante Mittelklässler wie die Kombiversion des Peugeot 508 und vermutlich sogar der neue BMW 3er Der Pariser Auto Salon findet auf dem Messegelände Porte de Versailles statt. Das breite Publikum erhält vom 4. bis 14. Oktober 2018 Zutritt zum Gelände. Die Pressetage laufen schon zwei Tage vor der eigentlichen Messe, also am 2. und 3. Oktober. Der Autosalon Paris hat an allen Tagen von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, nur Donnerstag und Freitag zwischen 10.00 und 22.00 Uhr. Tickets können ab April online oder direkt an der Messe gekauft werden. Erwachsene zahlen 16 Euro für die Tageskarte. Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt. Jugendliche (10 bis 25 Jahre) zahlen am Schalter lediglich 9 Euro.