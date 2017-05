Sportwagen mit Saugmotor: Überblick — 22.05.2017 Die letzten Sportsauger Die Ära der frei atmenden Sportwagen-Motoren geht zu Ende – sogar Porsche, Ferrari und Aston Martin setzen inzwischen weitgehend auf Turbo. Ein Blick auf die letzten Sportwagen mit Saugmotor!

Der Turbo ersetzt Hubraum, ohne dass es zu Einbußen an Leistung kommt, im Gegenteil.

Was einen Wagen mit Saugmotor ausmacht

Der Klang eines freisaugenden Aggregats wie im aktuellen Mustang V8 ist für Liebhaber schwer zu toppen.

Ein paar Sportler mit Sauger gibt es noch



Der R8 V10 bietet als einziger Audi noch einen freisaugenden Motor. Mercedes und BMW haben keinen Sauger mehr im Portfolio. Sehen Sie in der Galerie letzten Sportwagen mit Saugmotor! Die letzten Sportsauger zur Galerie Immerhin: Porsche hält noch am GT3 fest, Ferrari an F12 und GTC4 Lusso. Audi schwimmt mit dem R8 V10 gegen den Strom. Auch Toyota, Subaru und Mazda stemmen sich mit GT86 BRZ und MX-5 weiterhin gegen den Turbo-Trend. Lamborghini bietet Huracán und Aventador auschließlich mit kräftigen Saugern an. Doch schon der Urus , Lamborghinis erstes SUV , wird vorraussichtlich von einem V8-Biturbo angetrieben. Das sind bittere Aussichten für den Sauger – und vor allem für dessen Fans.

BMW, Ferrari und Porsche haben es vorgemacht, jetzt zieht sogar Aston Martin zurück: Langsam, aber sicher verabschieden sich die Hersteller vom Konzept des frei atmenden Motors. Der Sauger stirbt aus! Nur wenige Modelle schöpfen ihre Kraft noch komplett aus dem Hubraum, ganz ohne Turbo- oder Kompressorunterstützung. Das einst verfemte Turboloch wird immer kleiner, die Technik immer ausgefeilter. Doch trotz der teils enormen Leistungssteigerung vermissen viele Autofans am Turbo das gewisse Etwas. Außerdem sinken Hubraum und Zylinderzahl – schlecht für den Stich beim Autoquartett.Dabei spricht viel für den Sauger. Zum einen ist die nicht vorhandenen Verzögerung beim Ansprechverhalten charakteristisch. Ganz im Gegensatz zum Turboloch, das selbst mit Hilfe eines E-Verdichters nie ganz verschwindet. Außerdem geht nichts über den Sound eines echten Saugers, finden viele Hubraumfans. Anders als der Turbo. Sicher, auch sein Pfeifen hat seine Reize, es kommt aber nicht wirklich an einen hubraumstarken Sauger ran. Dazu gilt der Saugmotor allgemein als leichter zu warten und zuverlässiger, weil weniger Einzelteile verbaut sind. Allerdings kommen Leistungsgewicht und Wirkungsgrad nicht an den Turbo heran.