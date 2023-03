Auch das Getriebe wirkt bei der Zerlegung fast neuwertig. Der Blick mit dem Endoskop in die Hohlräume präsentiert trotz etwas ungleichmäßigem Wachseintrag völlig rostfreie Schweller. Am Ende bringen nur ein paar Kleinigkeiten wie der schief sitzende Tankdeckel, die Scheuerstellen, die die Radhausverkleidung hinterlassen hat, oder das angerostete Heckklappenscharnier ein paar kleine Abzüge in der B-Note. Fehlerpunkte: 15. Note: 2.