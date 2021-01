W

ie sorgfältig sind unsere Autos konstruiert und verarbeitet? Wie zuverlässig sind sie im Alltag?Über 100.000 Kilometer wird dazu jeder Defekt, jedeeines Testfahrzeugs festgehalten und ausgewertet. Mängel, die im normalen Einsatz nicht auffallen, werden spätestens bei der abschließenden Demontage vonentdeckt. Seit 2014 fassen wir alle Ergebnisse der Dauertests in einer ewigen Rangliste zusammen. Hier haben wir einmal das beliebte Fahrzeugsegment derherausgegriffen und in einem eigenenzusammengefasst!Richtig schlecht abgeschnitten haben von den inzwischennur wenige. Das Schlusslicht bildet bislang der Subaru XV (Note 4-), bei dem gleich eine ganze Reihe von Problemen zusammenkam (unter anderem: verschlissene, Anschmelzungen an Kolben, Korrosion an Fahrwerkteilen). Nicht viel besser lief es für den Audi Q3 . Er hatte am Ende zwar etwas weniger Fehlerpunkte auf dem Konto als der Subaru – aufgrund mehrerer Defekte (Lambdasonde, Abgasrückführungskühler, Getriebe ) blieb jedoch ebenfalls nur die Note 4- übrig.