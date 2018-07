ie Edelmarke DS des französischen PSA-Konzerns baut ihre Modellpalette konsequent in Richtung SUV um. Der DS 3, aktuell ein schicker Kleinwagen, wird künftig mit trendiger Offroad-Optik kommen und den Beinmanen Crossback tragen. Das Ziel der Franzosen ist klar: Sie wollen der Konkurrenz um Audi Q2 und Mini Countryman in die Parade fahren.

Der DS 3 Crossback bekommt ein Designer-Interieur mit digitalen Anzeigen.

Jetzt sind geleakte Patentfotos des Franzosen aufgetaucht: Insgesamt ähnelt das kleine SUV stark dem DS 7 Crossback . Vor allem das Heck zitiert mit der Chromleiste zwischen den schmalen Rückleuchten das Design des ersten SUVs der noch jungen Marke. Die "Haifischflosse" hinter der B-Säule wurde vom aktuellen DS 3 übernommen. Die geschwärzten Dachholme lassen das Dach optisch schweben. Aktuell scheint es bei den französischen Herstellern angesagt zu sein, neuen Modellen unterhalb der Scheinwerfer senkrechte Tagfahrlichter zu verpassen – der DS 3 Crossback folgt dem Trend. Man könnte fast meinen, dass kleine SUV würde weinen. Der Kühlergrill bietet keine Überraschungen und ist grundlegend auch schon vom DS 7 Crossback bekannt. Auch das ausgefallene Interieur erinnert an das größere Schwestermodell. Die Lüftungsdüsen sitzen beim DS 3 aber in den Türverkleidungen und sind quadratisch. Ansonsten ist alles in der markentypischen "Diamantform" gehalten. Auf dem Armaturenbrett thront ein Touchscreen, während das Kombiinstrument vor dem Fahrer komplett digital ist.