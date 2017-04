Renault Mégane RS (2017): Vorschau — 03.04.2017 Mégane RS mit 300 PS Renault arbeitet am nächsten Mégane RS. Der Kompaktsportler kommt mit 300 PS und Allradlenkung. Die Präsentation steht kurz bevor. Erster Teaser!

Die vierte Generation des Mégane RS dreht auf der Nordschleife des Nürburgrings schon fleißig Testrunden!

Neuer Motor für den Mégane RS



Autor: Katharina Berndt

ie Präsentation des brandneuen Renault Mégane RS steht kurz bevor. Höchstwahrscheinlich wird Renault den Kompaktsportler im Rahmen des Formel-1-Rennens am 26. Mai 2017 in Monaco vorstellen. Der offizielle Zeitplan zum Monaco Grand Prix wurde bereits veröffentlicht: Demnach gibt es eine Präsentation von Renault Sport, bei der es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den neuen Mégane RS handelt.Das Topmodell dürfte mit rund 300 PS und der optionalen Allradlenkung "4Control" an den Start gehen. Allerdings wird es den neuen Mégane RS analog zum Clio RS ausschließlich als weniger sportlichen Fünftürer geben. Vom Clio RS bekommt der sportlichste Mégane das Doppelkupplungsgetriebe , wahrscheinlich wird es aber auch eine Version mit Handschaltung geben. Für den sportlichen Look sorgen abgesetzte Radkästen, neu geformte Stoßfänger und große Räder.Der Zweiliter-Turbo aus dem aktuellen Mégane RS hat ausgesorgt. Der Grund: nicht mehr zeitgemäße Verbrauchs- und CO2-Werte. Welcher Motor den neuen Mégane RS befeuern wird, ist noch nicht sicher. Eine Möglichkeit ist, dass Renault auf den turbogeladenen 1,8-Liter-Vierzylinder aus der neuen Alpine zurückgreift. Denkbar wäre aber auch ein neu entwickelter Zweiliter-Vierzylinder-Turbo. Wichtige Info für Nordschleifen-Fans: Die vierte Generation des Mégane RS soll den Nürburgring-Rekord für Fronttriebler zurückholen. Den hatte zuletzt der VW Golf Clubsport S (7:49.21 Minuten) dem aktuellen RS abgejagt. Der neue Mégane RS wird im Spätsommer 2017 für etwa 36.000 Euro auf den Markt kommen.