Skoda Citigo II/City-Flitzer (2018/2019): Vorschau — 09.02.2017 Der nächste Citigo fährt auch elektrisch Der Skoda Citigo läuft zusammen mit VW Up und Seat Mii vom Band, doch rechnet er sich für Skoda kaum. Das muss sich bei der Neuauflage ändern. Geplant ist deshalb unter anderem ein E-Antrieb.

Autoren: Michael Gebhardt, Georg Kacher

er Skoda Citigo gehört zu den Besten in seiner Klasse. Trotzdem macht der Kleinstwagen den Tschechen Probleme: Der in der Slowakei gefertigte Mini ist zu aufwendig konstruiert und rechnet sich kaum. Und das, obwohl er baugleich als VW Up und Seat Mii vom Band rollt. Die für 2018 geplante Neuauflage muss deswegen beim Technikpaket abspecken, ohne dass die Kunden etwas spüren. Ein Jahr später soll der sogenannte City-Flitzer in Serie gehen: Eine elektrisch angetriebenes Citigo-Derivat mit der Technik des VW E-Up und mit bis zu 200 Kilometern Reichweite.