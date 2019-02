Mercedes-AMG GLE 53 (2019): Motor, Ausstattung, MBUX

Vorstellung: Tracktool für den Alltag

Bildergalerie: Autosalon Genf 2019 zur Galerie Mercedes bringt auch von der vierten Generation des Mercedes GLE eine sportliche AMG-Version. Bereits die Optik macht klar, dass dieser GLE 53 vor Kraft strotzt. Das unterstreichen vor allem die Kühlerverkleidung mit den 15 vertikalen Streben, die schmaleren Scheinwerfer, der große, angriffslustig wirkende Lufteinlass in der Frontschürze und die Radlaufverbreiterungen. Am Heck runden vier verchromte Endrohre und ein ebenfalls verchromter Diffusoreinsatz diesen Auftritt ab. Chromakzente schmücken auch den Rest des Autos: Zwei Chromringe rahmen den Stern auf dem Kühlergrill ein und auch die Dekorelemente in den Lufteinlässen sowie der Frontsplitter sind verchromt. Für den entsprechenden Vortrieb sorgt ein elektrifizierter Dreiliter-Reihensechszylinder mit 435 PS und 520 Nm, Neungang-Automatik und 48-Volt-Bordnetz. Mit speziellen Funktionen für das serienmäßige MBUX-Infotainment, sieben Fahrprogrammen und der Luftfederung mit elektromechanischer Wankstabilisierung will AMG aus dem SUV sowohl einen alltagstauglichen Begleiter, als auch ein Tracktool machen. Seine Messepremiere feiert der Mercedes-AMG GLE 53 auf dem Autosalon in Genf (7. bis 17. März 2019).

Innenraum: MBUX mit speziellen AMG-Funktionen

Das serienmäßige MBUX-Infotainment hat zusätzliche AMG-Features an Bord. Den Innenraum des GLE 53 bestimmen die Farben Rot und Schwarz. Rote Gurte, rote Ziernähte auf den Sitzen, den Armaturen und den Türtafeln sowie die rote Zwölfuhrmarkierung auf dem Sportlenkrad setzen Akzente. Für den sportlich-schwarzen Hintergrund sorgt ein Materialmix aus Kunstleder und Microfaser, der zum Beispiel bei den Sitzen zum Einsatz kommt. Auch das Armaturenbrett ist mit Kunstleder bezogen, das Sportlenkrad schmückt Nappaleder. Neben den auffällig roten Akzenten lockern Details aus gebürstetem Aluminium wie die Schaltpaddels am Lenkrad das Bild auf. Das serienmäßige MBUX -Infotainmentsystem mit dem charakteristischem Widescreen-Cockpit hat beim GLE 53 besondere AMG-Funktionen. Dazu zählen anders gestaltete Ansichten oder die Auswahl von bestimmten Offroad-Einstellungen wie Steigung, Neigung oder Niveau. In die Mittelkonsole sind zusätzlich Wippentasten für die Anzeige und Steuerung von Fahrprogrammen, Getriebe, Fahrwerk, ESP und Abgasanlage eingelassen. Optional wird der Mercedes-AMG GLE 53 mit einer dritten, umklappbaren Sitzreihe zum Siebensitzer. Dann ist auch die Easy-Entry-Funktion an Bord, mit der die zweite Sitzreihe elektrisch nach vorn fährt, damit die beiden hintersten Passagiere bequem einsteigen können.

Ausstattung: Neue Wankstabilisierung

Das neue Fahrwerk bietet jetzt auch eine Wankstabilsierung, die nicht nur in Kurven hilft. Mercedes MBUX Infotainmentsystem (2018) zur Galerie Das SUV kommt serienmäßig mit vollvariablem Allradantrieb . Der soll für mehr Traktion, aber auch für mehr Dynamik sorgen, indem je nach Bodenbelag und Fahrmodus kontinuierlich die optimale Drehmomentverteilung für die Vorder- und die Hinterachse berechnet wird. Das AMG ACTIVE RIDE CONTROL Fahrwerk wurde neuentwickelt und basiert auf der Luftfederung RIDE CONTROL+. Dieses Fahrwerk soll den GLE 53 agiler als seinen regulären Bruder machen, dabei neutrales Kurvenverhalten und beste Traktion liefern. Neu dabei ist die aktive Wankstabilisierung. Sie reduziert nicht nur die Wankbewegungen bei Kurvenfahrt, sondern erhöht auch den Fahrkomfort beim Geradeausfahren, weil einseitige Fahrbahnunebenheiten ausgeglichen werden. Laut AMG kann die Technik den Fahrzustand bis zu tausendmal pro Sekunde anpassen. Mit der Luftfederung wird das Fahrzeug im Sportmodus (für einen besseren Schwerpunkt) oder ab einer Geschwindigkeit von 120 km/h (um den Luftwiderstand zu reduzieren) um 15 Millimeter abgesenkt. Auf schlechten Wegen kann man das Auto auf Knopfdruck um bis zu 55 Millimeter anheben. Das funktioniert im Stand aber auch während der Fahrt.

Für die richtige Verzögerung sorgen vorn innenbelüftetet und gelochte Integralbremsscheiben mit einem Durchmesser von 400 Millimetern sowie 2-Kolben-Festsättel, hinten sind es 345-Millimeter-Integralscheiben mit Innenbelüftung und Einkolben-Faustsätteln. Durch die Auswahl von einem der sieben Fahrprogramme Glätte, Comfort, Sport, Sport+, Individual, Trail und Sand werden Motor, Getriebe, Gaspedal- und Lenkungskennlinie, Fahrwerksdämpfung, ESP, Allradantrieb und der Sound angepasst. Letzterer kommt optional aus einer Klappenauspuffanlage. Ebenfalls aufpreispflichtig ist das Night-Paket, bei dem die Scheiben getönt sind und Frontsplitter, Zierteile in der Frontschürze und den äußeren Lufteinlässen, Spiegelkappen, Fensterrahmen, Dachreling, Diffusor und Endrohrblenden Schwarz statt Chromfarben sind. Für den Innenraum gibt es auf Wunsch den Raumduft AMG#63, der anregend und sportlich riechen soll.

Video: Mercedes A-Klasse MBUX (CES 2018) Interview MBUX Zur Videoseite Zudem bietet AMG eine Sonderausstattung für das Infotainmentsystem an. Mit AMG TRACK PACE gibt es einen virtuellen Ingenieur im MBUX-System über den sich 80 Daten zum Fahrzeug sowie Zeiten auf der Rennstrecke abrufen lassen. Dazu gehören zum Beispiel die beste Beschleunigungszeit auf 100 km/h oder die Viertelmeile. Der Fahrer kann jeden Rundkurs oder jede offene Strecke aufzeichnen und hinterlegen und sich so seine eigene Datenbank schaffen. Dank eines neuen Algorithmus erkennt das Tool auch, wenn die Strecke verlassen oder abgekürzt wird. Zusätzlich bietet AMG eine Smartphone-App an, mit der die Fahrt aufgenommen werden kann und Videos und Fotos bearbeitet werden können.

Motor: Reihensechser mit 435 PS