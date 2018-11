BMW könnte die Kombiversion des 3er mit dem Beinamen Touring mit nach Genf bringen.

Auf dem Autosalon in Genf werden auch 2019 wieder viele neue Modelle und Facelifts präsentiert. Skoda zeigt den Rapid-Nachfolger Scala , BMW könnte den 3er als Touring mitbringen, Audi zeigt wahrscheinlich den A6 allroad quattro sowie den A3 und Renault dürfte einen neuen Clio enthüllen. In der Bildergalerie zeigt AUTO BILD alle Premieren in Genf. Allerdings gibt es bereits Absagen für den Autosalon: Volvo und Ford haben angekündigt, der Messe fernzubleiben. Die Schweden wollen ihre Autos nicht mehr auf klassischen Messen vorstellen, die US-Amerikaner sich auf eigene Plattformen konzentrieren.