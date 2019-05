(dpa/cj) Shell will noch in diesem Jahr bundesweit 50 Ladesäulen mit 100 Ladepunkten an seinen Tankstellen errichten. Der Energieriese arbeitet dabei mit dem Stromkonzern EnBW zusammen, der den Kunden 100 Prozent Ökostrom garantiert. Geplant seien Schnellladesäulen mit einer Leistung von 150 Kilowatt und mehr, heißt es in einer Mitteilung vom 13. Mai 2019. Je nach Fahrzeug können dort zwei E-Mobile gleichzeitig Strom für 100 Kilometer in sechs bis acht Minuten laden – oder ein Fahrzeug in drei bis vier Minuten. Weltweit hat Shell bereits in Großbritannien, den Niederlanden und China Erfahrungen mit E-Ladesäulen gesammelt.