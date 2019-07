Kostenkalkulation: Elektroauto vs. Verbrenner

ls nächsten Neuwagen ein Elektroauto? Das ist doch viel zu teuer! Wenn es um E-Mobilität geht, dann dreht sich die Diskussion neben der Reichweite und den Ladezeiten schnell auch um die hohen Anschaffungspreise. E-Autos können sich nur Reiche leisten, die ihr Öko-Gewissen beruhigen wollen, heißt es dann. An diesem Eindruck kann auch die Elektro-Kaufprämie , der sogenannte Umweltbonus, bislang nichts ändern. Der kombinierte Zuschuss von Staat und Autobauern in Höhe von 4000 Euro netto geht übrigens bis Ende 2020 in die Verlängerung. So hat es die Bundesregierung nun beschlossen.

Wer für sich persönlich bestimmen will, ob sich der Umstieg rechnet, sollte also möglichst weitere Parameter in den Kostenvergleich einfließen lassen. Der AUTO BILD-Rechenweg kann dabei als Grundlage dienen. Übrigens: Wenn Sie es nicht so eilig haben mit dem Umstieg, lohnt es sich vielleicht, noch eineinhalb Jahre zu warten. Das Bundesverkehrsministerium plant, den Bundesanteil am Umweltbonus für E-Autos bis 30.000 Euro Listenpreis auf 4000 Euro zu verdoppeln. Bei teureren Wagen soll er immerhin um 500 auf 2500 Euro steigen.