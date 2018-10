Von 0-300 km/h soll er in nur 12,8 Sekunden beschleunigen. Mit einem Topspeed von 403 km/h macht der Speedtail seinem Namen zudem alle Ehre und ist sogar noch schneller als der F1, der mit 391 km/h lange Zeit das schnellste Straßenauto der Welt war. Und es gibt noch mehr Parallelen zum F1: 106 Speedtail werden gebaut, genauso viele wie einst vom F1. Natürlich sind alle Exemplare des Hyper-GT zum Preis von knapp zwei Millionen Euro plus Steuern schon ausverkauft. Die ersten Kundenfahrzeuge sollen Anfang 2020 ausgeliefert werden.

McLaren beschreibt den Speedtail als das ultimative Straßenauto. Tatsächlich wirkt der neue Hypersportwagen sportlich und elegant zugleich. Während die Front des Speedtail noch entfernt an einen McLaren 570S mit extra flachen LED-Scheinwerfern erinnert, sind Profil- und Heckansicht einzigartig.

Der Innenraum des Hypersportwagen wirkt wie der eines Raumschiffs. Besonders auffällig: Die zentrale Sitzposition wie im McLaren F1. Rechts und links sitzen die Beifahrer leicht nach hinten versetzt. Dabei sind die Beifahrersitze fest in das Carbon-Monocoque integriert. Das Einsteigen dürfte trotz der Flügeltüren ein wenig Übung erfordern.

Innenraum wie in einem Jet. Die beiden Beifahrer bekommen Fußstützen aus Aluminium.

Der gesamte Wagen ist aufausgelegt. Dieist einemnachempfunden, also so windschlüpfrig wie möglich designt. Um Topspeed zu fahren, werden die Kameras, die die Außenspiegel ersetzen, elektrisch eingefahren. Auch dieauf den vorderen 20-Zoll-Felgen sollen für weniger Luftverwirbelungen sorgen. Die Querleitwerke am Heck sind beweglich.All diese Maßnahmen scheinen erfolgreich: Im sogenanntensenkt sich der Speedtail nicht nur um, sondern soll auch dieknacken. Mit einer angegebenenvonübertrifft er dieum zwölf km/h. Dafür wurden spezielleentwickelt, die diesen Geschwindigkeiten standhalten sollen.