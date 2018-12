ie Dieselkrise macht den Autohändlern in Deutschland auch zum Ausklang des Jahres 2018 zu schaffen. Vor allem der Restwert von Gebrauchtwagen steht weiter unter Druck, das belegen Zahlen des Dieselbarometers der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) vom November. So war ein drei Jahre alter Selbstzünder-Pkw mit einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 15.000 bis 20.000 Kilometern nur noch 52,1 Prozent seines Neupreises wert. Der Wert war im Laufe des Jahres von 53,7 Prozent im Januar kontinuierlich gesunken. Bei den Benzinern betrug der Rückgang nur 0,9 Prozentpunkte: von 58,0 auf 57,1 Prozent des Listenneupreises. Die Standzeit von Gebraucht-Dieseln bei Händlern betrug 102 Tage (Benziner: 83), die Standkosten stiegen auf rund 30 Euro pro Tag. DAT-Dieselexperte Frank Münzenmeyer konstatierte laut dem Fachportal kfz-betrieb.de eine "angespannte Stimmung im Automobilhandel". Mit anderen Worten: Das Interesse der Händler, die Fahrzeuge vom Hof zu bekommen, steigt.

Viele Händler und Privatpersonen bieten radikale Preisnachlässe, um ihren Diesel loszuwerden.

Als Reaktion darauf bilden immer mehr Händler (59 Prozent) Rückstellungen für drohende Verluste, 18 Prozent nehmen keinen gebrauchten Diesel mehr in Zahlung. Und es wird improvisiert: Immer mehr Händler nutzen andere Verkaufskanäle wie zum Beispiel Auktionen. Zudem gab ein Drittel der 731 befragten Unternehmer an, immer häufiger von Händlern aus dem Ausland kontaktiert zu werden, die gebrauchte Diesel abkaufen möchten. Interessant ist auch: Am stärksten gefragt sind laut Dieselbarometer derzeit gebrauchte Euro-6-Diesel (37 Prozent), Pkw mit Euro-5-Motoren wurden nur noch zu 26 Prozent gehandelt und machen insgesamt nur noch 22 Prozent des Gebrauchtwagenbestandes aus. Von allen noch zu erwarteten Leasing- und Finanzrückläufern sind es nur noch 23 Prozent Euro-5-Diesel. Basis des Dieselbarometers ist eine repräsentative Befragung beim Automobilhandel, angereichert mit Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes und mit Ergebnissen der DAT-Marktbeobachtung.