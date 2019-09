Hyundai legt den i30 N in einer streng limitierten Sonderserie auf. AUTO BILD hat alle Infos und den Preis zum i30 N Project C! Plus: Sitzprobe!

i30 N als limitierte Sonderserie auf. Als "i30 N Project C" rollen ab Ende 2019 insgesamt nur 600 Exemplare des Kompaktsportlers vom Band. 500 davon gehen an deutsche Kunden, die bereit sind, für den Project C 43.000 Euro an Hyundai zu überweisen – im Vergleich zum normalen Zum Jahreswechsel 2019/2020 sollen die ersten i30 N Project C zu den Händlern rollen. Hyundai legt denauf. Als "i30 N Project C" rollen ab Ende 2019 insgesamt nur 600 Exemplare des Kompaktsportlers vom Band., die bereit sind, für den Project Can Hyundai zu überweisen – im Vergleich zum normalen i30 N Performanc e (ab 33.100 Euro) ein Preisaufschlag von gut 10.000 Euro.

Warum heißt der limitierte Kompaktsportler "Project C"?

Wofür das C im Namen des Sondermodells steht, begründet Hyundai gleich in dreifacher Ausführung:

● Auf dem koreanischen Testkurs Namyang ist der Streckenabschnitt "Area C" besonders kurvig – hier sollen sich die Änderungen der Sonderserie gegenüber dem normalen i30 N in niedrigeren Rundenzeiten positiv bemerkbar machen.

C ist die Abkürzung für Carbon – viele der neuen Anbauteile des limitierten Hot Hatch sind aus Kohlefaser. – viele der neuen Anbauteile des limitierten Hot Hatch sind aus Kohlefaser.

● Das C weist auf "Center of Gravity" hin, also den Schwerpunkt des i30 N Project C, der laut Hyundai durch den Einsatz leichterer Materialien und eines anderen Fahrwerks gesenkt worden sein soll.

Woran erkennt man den i30 N Project C?

Stimmiges Sport-Interieur: Alcantara, Sitze von Sabelt und orangefarbene Details sind einer Sonderserie würdig. Motorhaube aus Sichtcarbon, die 7,2 Kilogramm Gewicht einspart. Zusätzlich haben die Ingenieure die Front des i30 N mit einem neuen Carbonsplitter verfeinert, der mit seinen Flaps die Aerodynamik verbessern soll – und ein kleines bisschen mehr wiegt als das Standardteil (plus 240 Gramm). Seitlich vervollkommnen neue Schwellerverkleidungen aus Kohlefaser (minus 499 Gramm pro Stück) mit orangefarbenen Akzenten den Carbon-Look. Geschmiedete OZ-Racing Felgen (8.0Jx19 AL) reduzieren die ungefederten Massen um 22 Kilogramm. Ein neu gestalteter Diffusor-Einsatz in der Heckschürze (minus 386 Gramm) rundet die optischen Änderungen für das Exterieur ab. IAA 2019: Bilder und Infos zur Galerie Auffälligstes Merkmal des Project C ist die, die 7,2 Kilogramm Gewicht einspart. Zusätzlich haben die Ingenieure die Front des i30 N mitverfeinert, der mit seinen Flaps die Aerodynamik verbessern soll – und ein kleines bisschen mehr wiegt als das Standardteil (plus 240 Gramm). Seitlich vervollkommnen neue(minus 499 Gramm pro Stück) mit orangefarbenen Akzenten den Carbon-Look.(8.0Jx19 AL) reduzieren die ungefederten Massen um 22 Kilogramm. Ein(minus 386 Gramm) rundet die optischen Änderungen für das Exterieur ab.

Sportsitze von Sabelt und eine Sammler-Plakette

Erkennungsmerkmal Project C: orangefarbene Bremssättel und leichtere, geschmiedete OZ-Racing-Felgen. Sabelt-Sitzen (wiegen jeweils 7,5 Kilogramm weniger als ein Großseriensitz) Platz. Das Lenkrad ist mit Alcantara bezogen, das mit orangefarbenem Garn vernäht ist. Überhaupt: Die orangenen Akzente ziehen sich wie ein roter Faden durch das Gurte, Lenkradtasten, Nähte – alles ist farblich auf Orange abgestimmt. Anstelle des Serienschaltknaufs umschließt die rechte Hand des Fahrers ein gewaltiges Aluteil – eine Nummer kleiner hätte es auch getan. Nettes Detail: Eine Plakette auf dem Armaturenbrett zeigt an, in welchem der 600 Exemplare man sitzt. Einstieg in den Spezial-i30 N: Fahrer und Beifahrer nehmen auf hervorragend ausgeformten(wiegen jeweils 7,5 Kilogramm weniger als ein Großseriensitz) Platz. Das, das mit orangefarbenem Garn vernäht ist. Überhaupt: Die orangenen Akzente ziehen sich wie ein roter Faden durch das Cockpit des Project C.Anstelle des Serienschaltknaufs umschließt die rechte Hand des Fahrers ein gewaltiges Aluteil – eine Nummer kleiner hätte es auch getan. Nettes Detail: Eine

Was ändert sich technisch am i30 N Project C?