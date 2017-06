Audi Q1 (2019): Vorschau — 09.06.2017 Audi Q1 ab 19.000 Euro Lässig, dynamisch und gerade noch erschwinglich: Mit dem kleinen SUV Q1 plant Audi ein neues Lifestyle-Zugpferd auf A1-Basis. Erste Infos!

Sportlich, funktional und auf Wunsch mit Allrad

Lifestyle-SUV für unter 20.000 Euro

Autoren: Georg Kacher, Michael Gebhardt

as Geld verdienen bei Audi seit Jahren vor allem die Q-Modelle! Nachdem der auf jung getrimmte Q2 bei der Facebook-Generation ein Like nach dem anderen einfährt, will Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter rasch nachlegen. Die Rolle des nächsten YouTube-Hits soll das neue SUV auf A1-Basis spielen.Ein A1 als Lifestyle-Zugpferd? Klar. Und Audi-Boss Rupert Stadler würde den Fünftürer im Allroad-Look auch gern Q1 nennen – schließlich nutzt der Urbanaut Elemente von Polo T-Cross und Seat Arona, die ihrerseits das Crossover-Establishment aufmischen wollen. Doch egal, welcher Name: Der City Cruiser nimmt jenen roten Faden auf, den BMW beim Wechsel vom tot geborenen 1er Sport Cross zum X2 verloren hat. Konzeptionelle Querverbindungen bestehen auch zum Golf Syncro und Citroën Cactus. Audi plant demnach keinen 4x4-Hochsitzer im Waidmannsheil-Design, sondern ein sportliches Steilheck im Landlust-Outfit mit höhergesetzter Blechhülle, funktionalen Anbauteilen und Allradantrieb als Extra.2019 soll der etwas andere A1 zu Preisen zwischen 19.000 und 29.000 Euro auf den Markt kommen. Im spanischen Martorell, wo der Wagen bei Seat vom Band läuft, wird ab 2021 auch ein Elektroantriebsmodul mit 70 kW und 230 Nm verfügbar sein. Ebenfalls in Planung: ein Mildhybrid in zwei Leistungsstufen mit 10 kW/55 Nm und 15 kW/75. Und natürlich ein Plug-in-Hybrid , der einen 85 kW/330 Nm starken E-Baustein mit dem neuen 1,5-Liter-Benziner, der 150 PS leistet, kombiniert.