Alpina XB7 (2019): Erlkönig, Bilder, Nordschleife

Die Auspuffblenden bleiben beim Alpina anscheinend original BMW.

Traditionell wird auch der XB7 einen Alpina-Schriftzug in der Frontschürze tragen. An der Seite fallen die Alpina-typischen Vielspeichen-Felgen ins Auge. Am Heck tarnt Alpina nur die Heckklappe des XB7, hier sollen der Modellschriftzug und der modifizierte Dachkantenspoiler verdeckt werden. Typisch Alpina: Die optischen Anbauteile sind nicht auf Basis des M-Sportpakets designt, sondern nehmen als Ausgangspunkt die luxuriöse Linie " Design Pure Excellence ". Im Innenraum wird Alpina auf exklusives Leder setzen.