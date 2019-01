Während der große Bruder CLS Shooting Brake mittlerweile Geschichte ist, verkauft sich der CLA-Kombi bestens – auch, weil die Konkurrenz in diesem Segment nichts zu bieten hat. Und: Weil die Offroad-Version "All Terrain" des E-Klasse T-Modells so erfolgreich ist, denkt man in Stuttgart sogar über einen CLA Shooting Brake im Abenteuer-Look nach.