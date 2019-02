VW T6 Facelift (2019): Infos, Motoren, Multivan, Transporter

Wenige Wochen nachdem Mercedes das Facelift der V-Klasse vorgestellt hat, zieht VW mit dem T6 Facelift (interngenannt) nach. Auffälligste Neuerung außen ist der Kühlergrill, der wie bei allen VW-Modellen deutlich in die Breite wächst und einen Großteil der Front einnimmt. Die Scheinwerfer werden flacher und tragen die aktuelle VW-Leuchtsignatur, bei der das Tagfahrlicht in ein waagerechtes Chromelement des Grills überzugehen scheint.

Video: VW Bus T6.1 (2019) Facelift für den Bulli Zur Videoseite

Auch die Frontschürze hat VW an das aktuelle Design mit einem mittigen Chromstreifen und breiteren Elementen an den Seiten angepasst. Je nach Modell und Ausstattung variieren die Chromdetails. Imhat VW die Instrumententafel umgestaltet und setzt jetzt auf das(Grundausstattung ausgenommen), mit dem der T6 immer online ist. Außerdem gibt es mit dem Facelift, einund einen überarbeiteten. In Zusammenarbeit mit ABT entsteht außerdem einemit einer Reichweite von über 400 Kilometern. Die ersten VW T6 Facelift-Modelle rollen imzu den Händlern. Premiere ist auf dem Autoslaon in Genf (7. bis 17.März 2019) . Diedürften sich auf dem Niveau des Vorgängers bewegen, derzeit kostet der T6 als Transporter mindestens 32.700 Euro, der Multivan startet bei 35.500 Euro.