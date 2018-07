Seat Tarraco (2018): Erste Fahrt, Infos, Motoren, Preis

In einem waren sich alle einig: Der Tarraco ist deutlich größer als erwartet. Das SUV ist mit 4,73 Metern im Vergleich zum Ateca 37 Zentimeter länger. Vor einiger Zeit teaserte Seat sein neues SUV mit einem Twitter-Video an. Der sehr kunstvoll gehaltene Clip zeigt vermutlich den neuen Tarraco unter einem Tuch verdeckt. Eigenartig ist dabei die Lichtsignatur, die stark an den schon bekannten Ateca erinnert und sich deutlich von einem zuvor schon geleakten 3D-Modell abhebt. Die Facebook-Seite MQB-Coding zeigte bereits vor einiger Zeit zum ersten Mal das gesamte SUV. Die Bilder offenbaren deutlich die Verwandtschaft des Tarraco mit Skoda Kodiaq und VW Tiguan Allspace.

AUTO BILD fuhr bereits einen getarnten Prototyp des Seat Tarraco.

Für die erste Tour hat sich AUTO BILD die Basis-Version gegriffen. Das ist beim Tarraco ein 1,5-Liter-Benziner mit 150 PS, Frontantrieb und Handschaltung. Von zusätzlichem Ballast verschont, fühlt sich das SUV in den Händen des Fahrers mindestens eine Nummer kleiner an. Okay, der sportlichste ist er nicht, besitzt aber in jeder Lebenslage genügend Reserven, auch an Steigungen. Der Tarraco hält dank seiner geringen Karosserieneigung in Kurven souverän den Kurs und überzeugt mit einem Komfort, der fast jeden Geschmack abdeckt. Umso erstaunlicher, da Seat für sich in Anspruch nimmt, den Dynamiker unter den SUV-Drillingen (Seat Tarraco, Skoda Kodiaq und VW Tiguan Allspace) auf die Räder gestellt zu haben. Von sportlicher Härte kann aber nicht die Rede sein.