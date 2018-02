Seat Tarraco (2018): SUV mit Genen von Kodiaq und Tiguan — 21.02.2018 Erste Infos zum Seat Tarraco Auf Arona und Ateca folgt der Seat Tarraco. Jetzt wurde das neue SUV in voller Größe auf Facebook geleakt! AUTO BILD hat neue Infos.

Die geleakte Heckansicht zeigt, dass der Tarraco mit durchgehender Rückleuchte kommen wird.

Einstiegspreis für den Kodiaq-Konkurrenten: rund 30.000 Euro

Autoren: Michael Gebhardt, Andreas Huber, Katharina Berndt

Der Seat Tarraco wurde geleakt! Die Facebook-Seite MQB-Coding zeigt zum ersten Mal das gesamte SUV . Die Bilder offenbaren deutlich die Verwandtschaft des Tarraco mit Skoda Kodiaq und VW Tiguan Allspace. Die Grundform ist ähnlich, eine Besonderheit ist allerdings die durchgehende Rückleuchte am Heck, wie man sie von Audi A7 oder A8 kennt. AUTO BILD erwartet das neue SUV noch Ende 2018. Insgesamt will Seat seine Kapazität mit den drei SUVs Arona, Ateca und Tarraco um fast 20 Prozent auf 400.000 Fahrzeuge erweitern.Der Seat Tarraco wird rund 30.000 Euro kosten. Seine technischen Daten entsprechen denen der Konzernbrüder, mit einer Ausnahme: Laut Seat schafft er als Diesel bereits die neue Abgasnorm Euro 6d-TEMP, ist also auf der Straße sauber und damit zukunftssicher. 2020 soll außerdem ein Plug-in-Hybrid folgen, dessen Hardware vom E-Golf 8 stammen dürfte. Sogar einen reinen E-Crossover will Marken-Chef Luca de Meo nicht ausschließen: "Da ist noch alles möglich – zum Beispiel ein von Seat neu gestaltetes Modell aus dem VW-Elektrobaukasten."