Mein neues Auto fährt elektrisch! Diesen Entschluss fassen in Deutschland immer mehr Menschen, die auf der Suche nach einem passenden Fahrzeug sind. Aber wie sehr soll der Neuwagen unter Strom gesetzt sein? Soll es einwerden? Oder ist eindas Richtige?

In Kooperation mit

Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 299 Euro statt 1189 Euro UVP.

Ja, wegen der größeren Batterie ist ein Elektroauto etwas teurer als als Plug-in-Hybridmodell. Der bereits erwähnte Kia Niro kostet als Plug-in Hybrid ab knapp 34.000 Euro, der e-Niro ist erst ab ca. 38.000 Euro erhältlich. Dafür ist die staatliche Förderung für reine Elektromobile etwas höher.

Derzusammen mit den Herstellern, die im Juli 2021 durch die Innovationsprämie (Verdoppelung des staatlichen Anteils) noch erhöht wurde. Es gibtbei Kauf odereines(BEV) oder einesmit einem(6000 Euro vom Bund, 3000 Euro vom Hersteller). Für teurere Elektro- oder WasserstoffautosNettopreis liegt der Zuschuss bei(5000/2500). Wer ein(PHEV) in der niedrigen Preisklasse kauft, bekommt(4500/2250). Für entsprechende Fahrzeugeliegt der Bonus bei(3750/1875). Für die Fördergrenze gilt jeweils der Preis des Basismodells. Hinzu kommen regionale Förderprogramme sowie steuerliche Vergünstigungen. Auch hier profitieren E-Autobesitzer stets etwas mehr. Achtung: Die neue Bundesregierung hat eineangekündigt, die womöglich PHEV außen vor lassen könnte.

Zuallererst gilt es zu konstatieren: Diehat in den vergangenen Jahren mit leichten Schwankungen. E-Autos fahren mittlerweile durchschnittlich. Mehrere Modelle schaffen mehr als 500 Kilometer, Studien mit bis zu 1000 Kilometern Reichweite wurden bereits präsentiert. Die aktuell fünf reichweitenstärksten E-Autos liegen bei 600 Kilometern und drüber. Fazit: Die noch immer weit verbreitete Reichweiten-Tipps für den Winter ). Reichweitenstarkeliegen dagegen real eher, der Mercedes GLE verspricht als Spitzenreiter bis zu 97 Kilometer (theoretisch bei optimalem Fahrverhalten). Mitsind bei Plug-in-Hybriden allerdings aucham Stück drin. Letztendlich sollte sich jeder vor dem Autokauf fragen: Fahre ich oft lange Wege? Oder bin ich überwiegend auf kurzen Strecken unterwegs?

Eines vorweg:Gründe sind u. a. die(vor allem der Batterie) und der, der noch immer teilweise aus fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Gas gewonnen wird ( zum großen Öko-Vergleich E-Auto vs. Verbrenner ).. Endgültig hängt dies jedoch vom individuellen Fahrverhalten ab: Nutzt man ein Plug-in-Hybridmodell nur für kurze Strecken und lädt es konsequent wieder auf, kann man auch mit diesem wie mit dem E-Auto CO-frei fahren. Allerdings tun dies längst nicht alle Nutzer, vor allem nicht, wenn dergenutzt wird und der Fahrer auf Firmenkosten tankt. Dasind, stehen sie schon seit Langem in Sachen Umweltbilanz im Zwielicht.

Anschaffung, Treibstoff, Steuern Versicherung , Reparatur, Wartung, Wertverlust : Bei den Kosten für ein Auto kommt so einiges zusammen. Nahezu alle neueren Untersuchungen bescheinigenals Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Meist kommen dieweg als Modelle mit gemischtem Antrieb. So sahden VW ID.3 mit 0,40 Euro pro Kilometer an erster Stelle vor dem Peugeot 308 Plug-in-Hybrid mit 0,44 Euro/km. Dererrechnete für die gehobene Mittelklasse Kosten von 760 Euro für Plug-ins und 851 Euro für E-Autos ( diese sechs Fehler sollten Sie beim E-Autokauf vermeiden ).