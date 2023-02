Dass E-Autos und Plug-in-Hybride in den vergangenen Jahren so starken Zuwachs verzeichnen, liegt mutmaßlich am Umweltbonus , aber auch an den verbesserten Rahmenbedingungen ( Lademöglichkeiten , Image, weitere Förderungen ) und dem sich massiv vergrößernden Angebot ( alle neuen E-Autos bis 2027 ). Dass die Förderung für PHEV mittlerweile eingestellt wurde, verdeutlicht allerdings auch, dass die Plug-in-Hybridtechnik insgesamt als Brückentechnologie in eine künftige Welt voller markttauglicher und erschwinglicher Elektroautos gilt.