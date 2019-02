Nach dreieinhalb Jahren Bauzeit spendiert Mercedes seinem Mittelklasse-SUV GLC eine umfangreiche Modellpflege. Das Facelift wird auf dem Genfer Salon (7. bis 17. März 2019) vorgestellt.

Vorstellung: Die Optik wurde behutsam modernisiert

Die LED-Rückleuchten bekommen eine neue Leuchtgrafik und werden etwas schmaler. Bildergalerie: Autosalon Genf 2019 zur Galerie Äußerlich halten sich die Veränderungen aber in Grenzen: Die serienmäßigen LED-Scheinwerfer werden etwas schmaler und flacher und passen so besser zur aktuellen Designsprache von Mercedes. Wem die Serien-Beleuchtung nicht reicht, kann die aufpreispflichtige Multibeam-LED-Lichttechnik bestellen. Dank des dezent modernisierten Kühlergrills wirkt die Front insgesamt flacher und bulliger. Die neue Version des Grills trägt doppelte Lamellen und ein Gitter im Rautenmuster. Die Mercedes-Designer haben das SUV äußerlich mit insgesamt mehr Chrom aufgewertet. Die LED-Rückleuchten tragen eine neue Leuchtgrafik. Das optionale Optikpaket "AMG-LINE" beinhaltet unter anderem einen verchromten Kühlergrill in Diamant-Optik und eckige Auspuffblenden. Ab März 2019 ist der überarbeitete GLC bestellbar, im Sommer 2019 werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert. AUTO BILD rechnet damit, dass die Preise bei 50.500 Euro beginnen.

Innenraum und Connectivity: MBUX jetzt auch im GLC

Mercedes ersetzt den Analog-Tacho durch ein Digital-Cockpit. Auch innen haben die Designer keine Revolution angezettelt. Lediglich das in zwei Versionen erhältliche Lenkrad wurde komplett erneuert, und ein Touch-Feld auf der Mittelkonsole ersetzt zukünftig das bisher eingesetzte Drehrad für die Multimedia-Bedienung. Für die grundlegenden Veränderungen im GLC sind eher die Software-Entwickler verantwortlich. Mercedes setzt jetzt nämlich auch in seinem Mittelklasse-SUV MBUX ein. Das Infotainmentsystem kennt man bereits aus der aktuellen A-Klasse und zieht nach und nach in alle Modelle der Schwaben ein. Der Fahrer kann seine Befehle entweder über einen je nach Version 7 oder 10,25 Zoll großen und freistehenden Touchscreen, das Touchpad sowie per Sprach- oder Gestensteuerung an das System richten. Ein 12,3 Zoll großes und konfigurierbares Digitaldisplay ersetzt schon in der Basis die analogen Rundanzeigen. Ebenfalls immer an Bord ist die bisher aufpreispflichtig gewesene "Keyless Go"-Funktion, bei der der Zündschlüssel durch einen turbinenförmigen Startknopf ersetzt wird.

Fahren: Fahrspaß mit C-Klasse-Motor

Neue Mercedes und Smart (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) zur Galerie Bereits vor der Premiere konnte AUTO BILD in Nordschweden einen Prototyp fahren. Erster Eindruck: Das Verstellfahrwerk und die Sportlenkung aus dem GLC-Coupé machen das Auto deutlich dynamischer. Klassischen Fahrspaß vermittelt der aus der C-Klasse bekannte Zweiliter-Benziner mit 258 PS und 48-Volt-Bordnetz. Kaum merklich lässt der Riemenstarter den Motor an. Gespeicherte Bremsenergie wird direkt beim Beschleunigen zurückgegeben, im Zusammenspiel mit der Neun-Stufen-Wandlerautomatik eine souveräne und harmonische Einheit. Vor allem, wenn sich die rund 15 Prozent Verbrauchsersparnis auch im Alltag realisieren lassen.

Ausstattung: Neue Assistenten sorgen für mehr Sicherheit

Der Farbton Graphit-Grau ist neu im Programm. Mercedes wertet die Sicherheitsausstattung mit einigen, bereits aus anderen Modellen bekannten Assistenzsystemen auf. Der GLC hat jetzt zum Beispiel einen aktiven Abstands-Assistenten an Bord, der im Notfall selbstständig abbremst und bei stockendem Verkehr von selbst wieder anfährt. Das SUV hilft im Stau übrigens auch dabei, eine Rettungsgasse zu bilden. Außerdem hält es sich auf Wunsch an alle bestehenden Tempolimits. Der Assistent ist nämlich an die Verkehrszeichenerkennung gekoppelt und regelt die Geschwindigkeit bei der Veränderung der Tempo-Beschränkung entweder hoch oder runter. Selbstverständlich überwacht der GLC auch den toten Winkel und hilft beim Halten, beziehungsweise dem Wechseln der Spur. Gegen Aufpreis parkt der Mercedes auch selbstständig ein und aus. Wenn der Fahrer die Tür öffnen möchte und sich von hinten ein Fahrrad oder ein Auto nähert, wird er vom Fahrzeug durch einen optischen und akustischen Hinweis gewarnt. Mit dem Facelift sind für den GLC die neue Farbe Graphit-Grau und insgesamt vier neue Felgen-Designs erhältlich, die zwischen 18 und 20 Zoll groß sind.

Motoren und Technik: Vierzylinder der nächsten Generation