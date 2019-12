Mit der Modellpflege wirft Smart alle Verbrennungsmotoren au dem Programm., der den Stadtflitzer auf 130 km/h beschleunigt und ein Drehmoment von 160 Newtonmetern entwickelt. Das allgemeine Landstraßentempo ist beim geschlossenen fortwo nach 11,6 Sekunden erreicht. Das Cabrio benötigt für den Sprint 0,3 Sekunden länger, während der schwerere Viertürer 1,1 Sekunden hinterherhinkt. Der Strom in der 17,6 kWh fassenden Batterie ermöglicht laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 159 Kilometern. Auch hier macht sich das höhere Gewicht des forfour bemerkbar, er soll höchstens 153 Kilometer schaffen. Wie gewohnt kann der Füllstand der Stromspeicher an Schnellladestation in unter 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent gebracht werden. Zur kompletten Ladezeit an einer Haushaltssteckdose macht die Daimler-Tochter keine Angaben. Der Strom für eine nicht genauer definierte "durchschnittliche Tagesfahrleistung" soll hier aber in 3,5 Stunden eingespeist werden können.

Am Heck halten sich die Veränderungen in Grenzen. Neue Rückleuchten müssen reichen.

Beim Smart forfour Facelift sind die Nebelscheinwerfer in den "Kühlergrill" integriert.

Mit dem Facelift findet das Smart-Design zu seinem ursprünglichen Minimalismus zurück. Mit den Benzinmotoren verschwindet auch der Kühlergrill. Dessen Platz nimmt ein geschwärzter Markenschriftzug ein. Aber auch der Elektroantrieb muss gekühlt werden. Deshalb bekommt der geliftete Smart in der Frontschürze einen großen Wabengrill und an den Außenkanten jeweils einen weiteren Lufteinass. So wirkt die Front wie das Gesicht einer Cartoon-Figur. Erstmals sind optional Scheinwerfer mit Voll-LED-Technik erhältlich. Die vorderen Blinker sind jetzt in die Scheinwerfer integriert. Am Heck bekommt der Smart zweifarbige LED-Rückleuchten mit einer komplett neuen Leuchtengrafik.Der anders geformte große Lufteinlass, verleiht dem forfour einen grimmigeren Gesichtsausdruck. Außerdem sind die Nebelscheinwerfer in das Gitter integriert, während sie beim Zweisitzer außerhalb angebracht sind. Neue 15 und 16 Zoll große Felgen runden das aufgefrischte Design ab.