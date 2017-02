Skoda E-SUV (2019): Vorschau — 09.02.2017 Skoda plant ein E-SUV! Skoda plant seine Elektro-Zukunft und hat in der Wolfsburger Konzernzentrale schon eine Wunschliste platziert. Ganz oben: ein tschechischer Audi Q4-Bruder.

Autoren: Georg Kacher, Michael Gebhardt

kodas Entwickler sind mit der Vorarbeit ihrer Volkswagen-Kollegen in Sachen Elektromobilität bestens vertraut und haben in Wolfsburg bereits ihre Elektroauto-Wunschliste deponiert. Ganz oben steht – wen wundert's – ein kompaktes SUV mit Elektroherz, günstigen Antriebskomponenten und eigenständigem Skoda-Hut. Dieses Modell, das Audi als EQ4 in sein Programm aufnehmen will, wird allerdings erst 2021 serienreif. Zwei Jahre früher wäre ein einfacheres E-SUV mit dem Innenleben des E-Golf 8 darstellbar, das Skoda gerne stemmen möchte – vorausgesetzt, Budgetbedenken und Kapazitätsengpässe können ausgeräumt werden und VW gibt sein Okay.