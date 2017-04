Audi Q3 II (2018): Vorschau — 25.04.2017 Audi rüstet den Q3 auf Der nächste Audi Q3 wächst deutlich, damit sich unterhalb der kleine Bruder Q2 breit machen kann. Auch technisch rüsten die Ingolstädter ihr SUV richtig auf.

Mehr Platz und sattere Optik

2011 wurde der aktuelle Audi Q3 vorgestellt – so langsam kommt er also in die Jahre. Was ihm fehlt, ist der Zugang zur neuen digitalen Welt in Form von Assistenzsystemen, der nächsten Infotainment-Generation und einem zeitgemäßen Bedienkonzept. Kurzum: Es gibt viel Spielraum für Verbesserungen. Den will Audi auch nutzen. Schließlich muss der Q3 nicht nur BMW X1 und Mercedes GLA Paroli bieten. Er hat mit VW Tiguan Seat Ateca und Skoda Kodiaq – mit denen er sich die DNA teilt – auch konzernintern starke Gegner. Außerdem muss er ein gutes Stück wachsen, hat sich doch unterhalb der Q2 breit gemacht.Der modulare Querbaukasten (MQB) schafft mehr Platz im Innenraum, bringt die Elektronik auf den neuesten Stand, ist viel flexibler in Bezug auf Länge, Breite und Radstand. Das Maßkonzept richtet sich zwar am Tiguan II aus, doch auch der Q3 profitiert von der steiferen und leichteren Bauweise sowie vom noch effizienteren Gleichteilekonzept. Die Länge dürfte von 4,39 auf 4,45 Meter wachsen, der Radstand von 2,60 auf 2,65 Meter.