Audi hat eine offizielle Designskizze des SUV-Coupés veröffentlicht.

Audi-Designer Andreas Mindt zeigt AUTO BILD den achteckigen Grill des Q8 concept.

Er soll das neue Topmodell der Q-Baureihe werden: der Q8. Im Herbst 2018 wird das XXL-SUV-Coupé bei den Händlern stehen. Audi hat jetzt auf Facebook eine aussagekräftige Designskizze gepostet, die das Heck des SUV-Coupés zeigt. Die Rückleuchten erinnern an die des alten Audi A7. Scheinbar bekommt der Q8 aber ein durchgehendes Leuchtenband. Die Heckscheibe ist ziemlich schmal und die Auspuffendrohre rautenförmig. Dabei könnte es sich aber lediglich um Attrappen handeln. Zwischen den Endrohren sorgt ein Unterfahrschutz für eine Offroadoptik. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben den Q8 bereits fast ungetarnt in Südspanien erwischt. Technisch basiert der Q8 auf der zweiten Generation des Q7 (MLB evo), allerdings erhält er eine dynamischere Linie und ähnelt damit dem BMW X6 und dem Mercedes GLE Coupé. Die Serienversion wird zahmer als das Q8 concept. AUTO BILD hat die Studie des SUV-Coupés bereits genau unter die Lupe genommen! Das Auto wirkt extrem bullig. Die Front wird vom achteckigen Kühlergrill dominiert – in Zukunft ein Stilmerkmal der SUVs aus Ingolstadt. Ein Blick auf die Abmessungen belegt den ersten Eindruck: Das Audi Q8 concept ist 2,04 Meter breit, 1,70 Meter hoch und 5,02 Meter lang – ganz schön viel Auto. Laut Hersteller soll der Plug-in-Hybridantrieb (gemessen nach NEFZ) 2,3 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen. Für das System nutzt Audi bekannte Motoren: einen 333 PS starken Dreiliter-Benziner und einen Elektromotor mit 100 kW. Die Systemleistung liegt bei 449 PS und 700 Nm maximales Drehmoment. Rein elektrisch soll das Q8 concept auf 60 Kilometer Reichweite kommen.Die äußeren Lufteinlässe des Showcars erinnern an RS-Modelle, und im Frontsplitter ist der "e-tron"-Schriftzug zu erkennen. Zusammen mit der niedrigen Dachlinie und dem nach hinten abfallenden Heck mit der breiten C-Säule und dem langen Dachkantenspoiler mit doppelter Abrisskante wird der Auftritt sportlich-aggressiv. Das unterstützen auch die flachen, keilförmigen Matrix-Laser-Scheinwerfer, die in den darunterliegenden Lufteinlass übergehen. Unter der Lichtsignatur, einem blauen X, sitzen Blinker und Tagfahrlicht auf einem LED-Band. Die gesamte Breite des Hecks nimmt ein Leuchtband ein, in dem Schluss- und Bremslicht sowie die dynamischen Blinker untergebracht sind. Typisch Showcar sind die mächtigen Felgen (23 Zoll) und die filigranen Außenspiegel.Für die Produktion dürfte das Coupé-SUV jedoch optisch etwas entschärft werden. Der Einstiegspreis des Q8 wird wohl bei rund 70.000 Euro liegen.