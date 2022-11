Die Elektrifizierung macht allerdings auch vor großen Namen nicht Halt. Volkswagen hat den vollelektrischen ID.Buzz am Start, von dem es auch eine Variante mit langem Radstand geben wird. Mercedes erweitert die elektrische EQ-Familie um den Kastenwagen EQT . Bei Audi erkennt man die Elektromodelle am Namenszusatz " e-tron ", 2023 steht mit dem Q6 e-tron ein neues Modell auf der zusammen mit Porsche entwickelten PPE-Plattform an – diese Basis wird auch der neue Porsche Macan nutzen.