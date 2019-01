Das Heck wirkt dominanter und bekommt Rückleuchten im Stil des 3008.

AUTO BILD hat einen Prototyp bei Tests unter winterlichen Bedingungen erwischt: Da das Vorserien-Modell besonders dynamisch wirkt, handelt es sich wahrscheinlich um die sportliche Topversion 208 GTi . Trotz des massiven Einsatzes von Tarnfolie ist zu erkennen, dass sich der Kleinwagen optisch deutlich an der schicken Mittelklasse 508 orientiert. Von ihr scheint er auch die an Säbelzähne erinnernden Tagfahrleuchten zu übernehmen. Der tief platzierte Kühlergrill wirkt ziemlich schmal, zwischen Grill und flacher Motorhaube befindet sich ziemlich viel Platz. Optisch erinnert insgesamt nur wenig an den rundlichen Vorgänger. Die zweite Generation des 208 orientiert sich an der aktuellen Peugeot-Designsprache und wird deutlich kantiger. Das Heck wird massiver und trägt kantige Rückleuchten, die an das SUV 3008 erinnern. Die Leuchtgrafik mit den drei "Krallen" ist typisch für die Marke mit dem Löwen im Logo