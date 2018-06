Audi A1 (2018): Vorschau, Technik, Motoren

Das Baumuster AU270 wächst in der Länge um 76 Millimeter, bietet 40 Millimeter mehr Platz für lange Beine und über 50 Liter mehr Kofferraum. An der Qualität des Innenraums gab es nicht viel zu verbessern, wohl aber an der Bedienung und am Infotainment. Das analoge Cockpit ist Geschichte, das Bedienkonzept folgt der in A6/A7/A8 vorgestellten Philosophie, die Funktionalitäten werden entsprechend erweitert. Das heißt, dass demnächst auch im A1 nach Herzenslust getoucht, gezoomt und gescrollt werden darf. In Sachen erweiterte Smartphone-Anbindung mit spezieller App , dialogfähige Spracheingabe und Fahrprogramm-Auswahl will die Marke mit den vier Ringen in dieser Klasse ebenfalls Maßstäbe setzen.