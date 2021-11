In Kooperation mit

Dafür macht die Elektrifizierung auch vor großen Namen nicht Halt. Mercedes-AMG macht aus dem C 63 wohl ein Plug-in-Hybridmodell, Gleiches dürfte für den Opel Astra OPC gelten. Das Topmodell beim neuen BMW 7er wird ein Elektroauto mit über 650 PS . Renault belebt alte Namen als reine Elektromodelle wieder, den Anfang macht der R5 . Bei Volkswagen dürfte das kultige Design des VW T1 ins Hier und Jetzt gebracht werden und unter dem neuen Namen ID.Buzz als vollelektrischer Bulli ins Sortiment rollen. Mercedes erweitert die elektrische EQ-Familie um ein EQS SUV, bringt den elektrischen Kastenwagen EQT und mit dem EQS 53 den ersten elektrischen AMG. Bei Audi erkennt man die Elektromodelle am Namenszusatz " e-tron ", 2022 steht mit dem Q6 e-tron ein neues Modell auf der zusammen mit Porsche entwickelten PPE-Plattform an.