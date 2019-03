– so soll der Fiat der Zukunft sein. Wie dieses Vorhaben konkret aussehen könnte, zeigen die Italiener mit dem Concept Centoventi auf dem(7 bis 17. März 2019). Der Name deutet auf das– Centoventi heißt auf Italienisch "120".

Zwischen den Rückleuchten sitzt ein Widescreen-Bildschirm, auf dem Nachrichten eingeblendet werden können.

Beim Design zitiert der Centoventi die Geschichte der Marke. An der Front erinnert die viertürige Studie an den. Der Markenschriftzug ist beleuchtet, daneben befindet sich eine externe Ladeanzeige, die sich amanlehnt. Um den E-Fiat möglichst einfach zu halten, ist nur eine Lackfarbe angedacht. Die gummierten Stoßfänger könnten dann farblich individualisiert werden. Auch die Möglichkeit eines Panoramadach oder eines Rolldach könnte in der Optionenliste stehen. Am Heck trägt die Studie zwischen den Rückleuchten einen, über den Nachrichten an den Hintermann oder die Hinterfrau gesendet werden können. Das wird in einer möglichensicher weichen. Genau wie die gegenläufig öffnenden Türen.