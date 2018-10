D ie gute Nachricht zuerst: Der wahrscheinlich 2019 erstmals präsentierte neue Defender bleibt ein echter Kraxel-Kasten. Das versprechen zumindest die jetzt aufgetauchten Erlkönig-Fotos. Trotz leicht gebogener und flacher stehender Frontscheibe sowie insgesamt geglättetem Gesicht trotzt auch der kommende Defender sehr aufrecht dem Wind.

Klare Kante: Auch die nächste Generation des Defenders setzt auf ein prägnantes Blechkleid.

Die beim Prototyp offenbar geteilte Hecktür bildet einen fast senkrechten Abschluss, die Seitenscheiben zeigen vergleichsweise wenig Einzug – der Defender bleibt optisch also der Kante verpflichtet. Aus Insiderkreisen verlautet allerdings, dass die Scheinwerfergrafik sich der aktuellen Land-Rover-Mode annähert. Gleichzeitig versprechen die Kenner der Szene, dass der Defender eine vollkommen eigenständige Front behalten wird. Die Dimensionen des kultigen Geländegängers dürften in etwa auf dem Niveau des 2016 offiziell ausgelaufenen Vorgängers liegen. Der vermutlich wieder aufgelegte Dreitürer (bisher 3,90 Meter) dürfte also um die vier Meter liegen, der zuletzt immerhin schon 4,79 Meter lange Fünftürer klar unter der Fünf-Meter-Marke bleiben. Für weitere Karosserievarianten wie etwa einen Pick-up gibt es derzeit keine Hinweise.