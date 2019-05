Land Rover Defender (2019): Innenraum, Leak, Marktstart, Motor

Im Februar 2019 wurde ein Bild des Innenraums geleakt. Ein mittlerweile gelöschter Twitter-Account zeigte das Cockpit des englischen 4x4. Der Defender erhält demnach ein volldigitales Kombiinstrument und ein Lenkrad mit Multifunktion und mutmaßlichen Touchflächen. Mithilfe von kleinen Einlegern mit angedeuteten Verschraubungen soll das Volant einen handfesten Eindruck machen. Anders als beim Discovery verzichtet Land Rover auf die Gangwahl per Drehknopf und setzt dagegen wieder auf einen richtigen Schaltknauf. Nettes Detail: Auf den Pedalen ist "Go" und "Stop" zu lesen. Der Beifahrer findet einen Defender-Schriftzug auf dem Dekor des Armaturenbretts vor sich.

Klare Kante: Auch die nächste Generation des Defenders setzt auf ein prägnantes Blechkleid.

Beimbleibt sich der Defender treu. Trotz leicht gebogener und flacher stehender Frontscheibe sowie insgesamt geglättetem Gesicht trotzt auch der kommende Defender sehr aufrecht dem Wind. Die beim Prototyp offenbar geteilte Hecktür bildet einen fast senkrechten Abschluss, die Seitenscheiben zeigen vergleichsweise wenig Einzug – der Defender bleibt optisch also der Kante verpflichtet.Aus Insiderkreisen verlautet allerdings, dass die Scheinwerfergrafik sich der aktuellen Land-Rover-Mode annähert. Gleichzeitig versprechen die Kenner der Szene, dass der Defender eine vollkommen eigenständige Front behalten wird. Die Abmessungen des Geländegängers dürften in etwa auf dem Niveau des 2016 offiziell ausgelaufenen Vorgängers liegen. Der vermutlich wieder aufgelegte(bisher 3,90 Meter) dürfte also um die vier Meter liegen, der zuletzt immerhin schon 4,79 Meter langeklar unter der Fünfmeter-Marke bleiben. Für weitere Karosserievarianten wie etwa einen Pick-up gibt es derzeit keine Hinweise.