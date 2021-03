2025 will Audi laut Duesmann 20 E-Autos im Portfolio haben. Erst vor kurzem hatte die VW-Premiumtochter mit dem e-tron GT für Aufsehen gesorgt. Nach dem 150.000 Euro teuren Luxusmodell sollen nun günstigere Modelle folgen, verspricht Duesmann. Wie zum Beispiel der Q4 e-tron, dem ersten Audi auf der MEB-Konzernplattform. Der soll nur einen Bruchteil des e-tron GT kosten und Kunden den Einstieg in die Elektromobilität bei Audi erleichtern. Biswill Audi laut Duesmannhaben. Erst vor kurzem hatte die VW-Premiumtochter mit demfür Aufsehen gesorgt. Nach dem 150.000 Euro teuren Luxusmodell sollen nun, verspricht Duesmann. Wie zum Beispiel der, dem. Der soll nur einen Bruchteil des e-tron GT kosten und Kunden den Einstieg in die Elektromobilität bei Audi erleichtern.

BMW will "das grünste E-Auto bauen"

Der iX soll ein weiterer Meilenstein für BMW auf dem Weg zum "grünen Hersteller" werden. ©BMW Group BMW künftig acht Jahre nach der Premiere des i3, dem ersten komplett neu entwickelten E-Auto Deutschlands, einen Strategieschwenk an. Der soll spätestens 2025 beginnen, nach jahrelanger Zurückhaltung im Bereich der Elektromobilität. "Kompromisslos elektrisch, digital und zirkulär" solle BMW werden, so Unternehmenschef Oliver Zipse. Von einer "kompromisslos für elektrische Antriebe optimierten Gesamtfahrzeugarchitektur", einer "neu entwickelten Antriebs- und Batteriegeneration" sowie einem "radikal neuen Niveau von Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus" ist die Rede. Nach dem i3 und dem iX3 fahren die Münchner gerade das bis 2030 soll die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge vollelektrisch sein. Zipses Ziel: "Das grünste E-Auto kommt von BMW." Mit der Ankündigung liegt Audi im Trend. Auchkünftig acht Jahre nach der Premiere des i3, dem ersten komplett neu entwickelten E-Auto Deutschlands, einenan. Der sollbeginnen, nach jahrelanger Zurückhaltung im Bereich der Elektromobilität. ", digital und zirkulär" solle BMW werden, so Unternehmenschef Oliver Zipse. Von einer "kompromisslos für elektrische Antriebe optimierten", einer "neu entwickelten Antriebs- und" sowie einem "radikal neuen Niveau vonüber den gesamten Lebenszyklus" ist die Rede. Nach dem i3 und dem iX3 fahren die Münchner gerade das Elektro-SUV iX vor,soll diealler verkauften Fahrzeugesein. Zipses Ziel: "Das grünste E-Auto kommt von BMW."

VW mit hohen Zielen und eigener Einheitsbatterie

Die Preise für den VW ID.4 starten bei knapp 45.000 Euro – abzüglich der Elektro-Kaufprämie. ©Volkswagen AG VW hat die Elektro-Zukunft längst begonnen, auch wenn man sich wie andere deutsche Autobauer noch bedeckt hält, wenn es um einen konkreten Zeitpunkt für ein mögliches Auslaufen von Benzinern, Dieseln und Mischantrieben geht. So relativierte Markenchef Ralf Brandstätter kürzlich den Plan von Volkswagen, bis 2030 den letzten Verbrenner zu bauen. Andererseits mausert sich VW immer mehr zum neuen Tesla, will bereits in diesem Jahr 450.000 elektrifizierte Fahrzeuge absetzen. In Kürze geht mit dem E-SUV ID.4 die zweite Baureihe der Elektroauto-Familie ID. in die Auslieferung. Zudem plant der Konzern eine eigene sechs Gigafabriken für konzerneigene Batterien in Europa entstehen, um den immer größer werdenden Akku-Bedarf des Konzerns sicherzustellen. Beihat die, auch wenn man sich wie andere deutsche Autobauer noch bedeckt hält, wenn es um einenfür ein möglichesgeht. So relativierte Markenchef Ralf Brandstätter kürzlich den Plan von Volkswagen, bis 2030 den letzten Verbrenner zu bauen. Andererseits mausert sich VW immer mehr zum neuen Tesla, will bereits. In Kürze geht mit demdie zweite Baureihe der Elektroauto-Familie ID. in die Auslieferung. Zudem plant der Konzern eine Einheitsbatterie für E-Autos . Bis Ende des Jahrzehnts sollenfür konzerneigene Batterien in Europa entstehen, um den immer größer werdenden Akku-Bedarf des Konzerns sicherzustellen.

Volvo ab 2030 rein elektrisch - Vorreiter XC40 und C40

Ohne Smartphone und Internet geht beim Volvo-Kauf bald nicht mehr viel. ©Volvo Car Volvo Cars laufen ab 2030 nur noch reine Elektroautos vom Band. Selbst Hybridfahrzeuge wollen die Schweden, die zum chinesischen Geely-Konzern gehören, im neuen Jahrzehnt nicht mehr anbieten. Volvos Wandlung liegt begründet in einem ambitionierten Klimaplan, aber auch in einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach E-Autos. Bis zur Euro-7-Einführung 2025 soll der Anteil reiner Elektromodelle auf rund die Hälfte steigen, der Rest soll dann aus Hybridmodellen bestehen. Laut Präsident Hakan Samuelsson konzentriert sich Volvo Cars "voll und ganz darauf, eine führende Position im schnell wachsenden Premium-Elektroauto-Segment einzunehmen". Dafür soll auf den Modelloffensive an Stromern folgen. Zudem verlagert Volvo Cars den Direktvertrieb seiner Pkw ins Internet. Allerdings sollen Vertragshändler weiter Anlaufstelle für die Kunden bleiben und für Beratung, Probefahrten, Auslieferung oder Wartung zuständig sein. Auch ein Barkauf nach Online-Bestellung soll angeboten werden. Das Konzept ähnelt dem von E-Auto-Pionier Tesla, der seinen Vertrieb ebenfalls schrittweise Abo-Angebot (so funktioniert ein Auto-Abo) ausbauen, und zwar unter dem bekannten Label "Care by Volvo". Beivom Band. Selbst Hybridfahrzeuge wollen die Schweden, die zum chinesischen Geely-Konzern gehören, im neuen Jahrzehnt nicht mehr anbieten. Volvos Wandlung liegt begründet in einem ambitionierten, aber auch in einer deutlich. Bis zur Euro-7-Einführung 2025 soll der Anteil reiner Elektromodelle auf rund die Hälfte steigen, der Rest soll dann aus Hybridmodellen bestehen. Laut Präsident Hakan Samuelsson konzentriert sich Volvo Cars "voll und ganz darauf, eine führende Position im schnell wachsenden Premium-Elektroauto-Segment einzunehmen". Dafür soll auf den XC40 Recharge (2022) und den gerade vorgestellten C40 Recharge (2021) eine ganzefolgen. Zudem verlagert Volvo Cars den. Allerdings sollen Vertragshändler weiter Anlaufstelle für die Kunden bleiben und für Beratung, Probefahrten, Auslieferung oder Wartung zuständig sein. Auch ein Barkauf nach Online-Bestellung soll angeboten werden. Dasähnelt dem von, der seinen Vertrieb ebenfalls schrittweise ins Internet verlagert . Wie die US-Amerikaner werden auch die Skandinavier ihrausbauen, und zwar unter dem bekannten Label "Care by Volvo".

Ladeoptionen für zu Hause auf die Straße rollen. Die vollelektrischen Modelle sollen so im Komplettpaket mit Service, Garantie, Pannenhilfe, Kfz-Versicherung und gegebenenfalls auf die Straße rollen.

Auch GM, Jaguar und Ford kündigen Verbrenner-Abschied an

wachsende Schar der Autobauer, die sich komplett von Verbrennerantrieben verabschieden wollen. Kürzlich etwa kündigte US-Autoriese General Motors an, ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos verkaufen zu wollen. Jaguar Land Rover stellte das jüngst für seine Nobelmarke Jaguar ab dem Jahr 2025 in Aussicht. Ford plant in etwa mit der gleichen Zeitspanne wie Volvo und investiert dafür 22 Milliarden Euro. Mercedes-Chef Ola Källenius deutete jüngst an, dass der ursprünglich für 2039 geplante Ausstieg um fünf bis acht Jahre vorgezogen werden könnte. Inzwischen gibt es eine immer weiterdie sichwollen. Kürzlich etwa kündigte US-Autoriesean, ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos verkaufen zu wollen.stellte das jüngst für seine Nobelmarke Jaguar ab dem Jahr 2025 in Aussicht.plant in etwa mit der gleichen Zeitspanne wie Volvo und investiert dafür 22 Milliarden Euro.-Chef Ola Källenius deutete jüngst an, dass der ursprünglich für 2039 geplante Ausstieg um fünf bis acht Jahre vorgezogen werden könnte.

Mit Material von dpa.