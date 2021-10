2021 wurden hierzulande mehr Elektroautos als batterieelektrisch und PHEV) kamen laut Kraftfahrtbundesamt neu auf die Straße, gut 65.000 mehr als Prozentual wuchs der Anteil der elektrifizierten Autos in den letzten zwei Jahren von vier auf knapp 23 Prozent. Die hohe Kaufprämie des Bundes macht die Anschaffung eines E-Fahrzeugs attraktiv, klar. Aber das Vertrauen in die Technik und in die Ladeinfrastruktur wächst ebenfalls. Die Statistik der neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland spricht ihre eigene Sprache: Bis Ende Septemberwurden hierzulandeals Diesel zugelassen. 482.032 elektrifizierte Fahrzeuge (undkamen laut Kraftfahrtbundesamt neu auf die Straße, gut 65.000 mehr als Diesel-Autos wuchs der Anteil der elektrifizierten Autos in den letzten zwei Jahren vonauf knapp. Die hohedes Bundes macht die Anschaffung eines E-Fahrzeugs attraktiv, klar. Aber das Vertrauen in die Technik und in diewächst ebenfalls.

Vattenfall-Wallbox Vattenfall-Wallbox + Ökostrom Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 499 Euro statt 1189 Euro UVP. Zum Angebot In Kooperation mit



Zwischen 2033 und 2035 will Volkswagen die letzten Verbrenner produzieren

Verbrennerverbot bewältigen", sagte VW-Chef Herbert Diess selbstbewusst der Konzernstrategie "New Auto" sieht den schrittweisen Übergang des Volkswagen-Konzerns zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen vor. Mit Blick auf die Branche ist dabei die Rede vom "größten Wandel seit dem Übergang vom Pferd zum Auto zu Beginn des 20. Jahrhunderts". So werden Benzin- und Dieselmotoren im Reich der Wolfsburger langsam, aber sicher abgewürgt. 2030 soll jeder zweite Neuwagen weltweit einen Elektromotor haben, schon 2025 will der Konzern Weltmarktführer bei E-Autos sein. "Wir können einbewältigen", sagteselbstbewusst der WELT anlässlich der Bekanntgabe der EU-Pläne Mitte Juli 2021. Die neuesieht den schrittweisen Übergang des Volkswagen-Konzerns zum softwaregetriebenen Mobilitätsunternehmen vor. Mit Blick auf die Branche ist dabei die Rede vom "größten Wandel seit dem Übergang vom Pferd zum Auto zu Beginn des 20. Jahrhunderts". So werdenim Reich der Wolfsburger langsam, aber sicher. 2030 soll jeder zweite Neuwagen weltweit einen Elektromotor haben, schon 2025 will der Konzern Weltmarktführer bei E-Autos sein.

2050 machen wir unsere Flotte und das gesamte Unternehmen CO2-neutral. Auf dem Weg dorthin hat sich Volkswagen mit der Accelerate-Strategie und dem darin enthaltenen 'Way to Zero' klare Meilensteine gesetzt. Bis 2030 sollen 70 Prozent aller neuen Volkswagen in Europa rein elektrisch fahren. Damit wird 2033 bis 2035 die letzten Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor produzieren", so ein VW-Sprecher zu AUTO BILD. Im März 2021 hatte VW-Markenchef Ralf Brandstätter der "Benziner- und Diesel-Aggregate weiterentwickeln und auf

"Bis spätestensmachen wir unsere Flotte und das gesamte Unternehmen CO2-neutral. Auf dem Weg dorthin hat sich Volkswagen mit der Accelerate-Strategie und dem darin enthaltenen 'Way to Zero' klare Meilensteine gesetzt. Bissollenaller neuen Volkswagen in Europafahren. Damit wird Volkswagen für die europäischen Märkte voraussichtlich im Zeitraumproduzieren", so ein VW-Sprecher zu AUTO BILD. Im März 2021 hatteRalf Brandstätter der " Automobilwoche " (kostenpflichtig) gesagt, eine neue Verbrenner-Motorenfamilie solle es bei VW nicht geben, VW wolle dieund auf neue, strengere Abgasnormen wie Euro 7 vorbereiten.

Audi formuliert klaren Zeitpunkt zum Ausstieg

keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr entwickeln will. Ebenso beschlossen: das Aus für Hybridfahrzeuge. Der letzte neue Verbrenner aus Ingolstadt soll 2026 auf den Markt kommen, mutmaßlich der Nachfolger des SUVs Audi das Ende des Verbrennungsmotors angekündigt. "Wir entwickeln keine Verbrenner mehr", sagte Audi-Chef Markus Duesmann damals der "Verbrennungsmotoren keine Zukunft. Die kommende strenge Abgasnorm Euro 7 mache eine Entwicklung extrem schwierig, zudem sei die gesamte Branche im Wandel. ( Mit einem konkreten Ausstiegsdatum geht auch die VW-Premium-Tochter Audi voran, die ab 2026mehr entwickeln will. Ebenso beschlossen: das. Der letzte neue Verbrenner aus Ingolstadt soll 2026 auf den Markt kommen, mutmaßlich der Nachfolger des SUVs Audi Q5 . Er soll bis 2033 laufen und der letzte neue Wagen des Traditionsherstellers mit Benzin- bzw. Dieselmotor sein. Schon im März 2021 hattedas Ende des Verbrennungsmotors angekündigt. "Wir entwickeln", sagte Audi-Chef Markus Duesmann damals der " FAZ " (kostenpflichtig). An der bestehenden Motorenfamilie werde zwar mit Blick auf neue Emissionsrichtlinien weitergearbeitet, dennoch hätten die. Die kommende strenge Abgasnorm Euro 7 mache eine, zudem sei die gesamte Zum Kostenvergleich und zum Pro und Kontra E-Auto vs. Benziner/Diesel

2025 will Audi laut Duesmann 20 E-Autos im Portfolio haben. Die VW-Premiumtochter hat 2021 mit dem e-tron GT für Aufsehen gesorgt. Nach dem 150.000 Euro teuren Luxusmodell sollen günstigere Modelle folgen, verspricht Duesmann – zum Beispiel der Q4 e-tron, der erste Audi auf der MEB-Konzernplattform. Das Biswill Audi laut Duesmannhaben. Die VW-Premiumtochter hat 2021 mit demfür Aufsehen gesorgt. Nach dem 150.000 Euro teuren Luxusmodell sollen, verspricht Duesmann – zum Beispiel der, der. Das Elektro-SUV soll nur einen Bruchteil des e-tron GT kosten und Kunden den Einstieg in die Elektromobilität bei Audi erleichtern.

Zoom Der iX soll für BMW ein Meilenstein auf dem Weg zum "grünen Hersteller" werden.

Mit seiner Ankündigung liegt Audi im Trend. Auch BMW kündigt acht Jahre nach der Premiere des Strategie-Schwenk an. Der soll 2023 beginnen, nach jahrelanger Zurückhaltung im Bereich der Kompromisslos elektrisch, digital und zirkulär" solle BMW werden, so Unternehmenschef Oliver Zipse. Von einer "kompromisslos für elektrische Antriebe optimierten Gesamtfahrzeugarchitektur", einer "neu entwickelten Antriebs- und Batteriegeneration" sowie einem "radikal neuen Niveau von Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus" ist die Rede. Nach dem i3 und dem bis 2030 soll die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge vollelektrisch sein. Zipses Ziel: "Das grünste E-Auto kommt von BMW." Mit seiner Ankündigung liegt Audi im Trend. Auchkündigt acht Jahre nach der Premiere des i3 , dem ersten komplett neu entwickelten E-Auto Deutschlands, einenan. Der sollbeginnen, nach jahrelanger Zurückhaltung im Bereich der Elektromobilität . 2023 will BMW in 90 Prozent der heutigen Marktsegmente mindestens ein vollelektrisches Modell auf der Straße haben. 2030 sollen mindestens 50 Prozent des weltweiten Absatzes aus vollelektrischen Fahrzeugen bestehen. ", digital und zirkulär" solle BMW werden, so Unternehmenschef Oliver Zipse. Von einer "kompromisslos für elektrische Antriebe optimierten Gesamtfahrzeugarchitektur", einer "neu entwickelten Antriebs- und Batteriegeneration" sowie einem "radikal neuen Niveau vonüber den gesamten Lebenszyklus" ist die Rede. Nach dem i3 und dem iX3 fährt BMW gerade das Elektro-SUV iX vor;Zipses Ziel: "Das grünste E-Auto kommt von BMW."

Dennoch planen auch die Bayern, ihre aktuelle Generation Verbrennungsmotoren für Euro 7 einem größeren Update zu unterziehen. Das ließ Entwicklungsvorstand Frank Weber jüngst zu mehreren Gelegenheiten durchblicken. Hintergrund für diese Doppelstrategie dürfte sein, dass sich noch nicht absehen lässt, welches Antriebskonzept BMW-Kunden zwischen 2023 und 2035 mehrheitlich nachfragen.

Elektromobilität. e-C4, e-Berlingo, e-Jumpy und e-Spacetourer können vor allem Familien lokal emissionsfrei von A nach B transportieren. Den SUV-artigen e-C4 lieben die Kunden am meisten. Im ersten Halbjahr bestellten rund 40 Prozent der Käufer das elektrische Modell. 2028 könnte die Verbrenner-Zeit bei Citroën beendet sein.

Die Franzosen sind auf dem Weg in Richtung. e-C4, e-Berlingo,undkönnen vor allem Familien lokal emissionsfrei von A nach B transportieren. Den SUV-artigenlieben die Kunden am meisten. Im ersten Halbjahr bestellten rund 40 Prozent der Käufer das elektrische Modell.könnte die Verbrenner-Zeit bei Citroën beendet sein.

2039 eine komplett CO 2 -neutrale Neuwagenflotte anzubieten. Bis 2030 werden wir bereit sein, alle Marktsegmente mit Märkte und die Ladeinfrastruktur den Punkt erreicht haben, an welchem man komplett auf Elektrofahrzeuge umsteigen kann", heißt es bei Daimler aus Stuttgart. "Vor zwei Jahren haben wir die 'Ambition 2039' vorgestellt, also unser Ziel biseineanzubieten. Biswerden wir bereit sein,mit Elektrofahrzeugen abdecken zu können. Konventionelle Antriebskomponenten wird es so lange geben, bis auch dieund dieden Punkt erreicht haben, an welchem man komplett auf Elektrofahrzeuge umsteigen kann", heißt es bei Daimler aus Stuttgart.

ein E-Auto im Programm, den hauptsächlich auf den Stadtverkehr ausgelegten Fiat 500e. Das nächste reine E-Modell soll ebenfalls ein Kleinwagen werden. Fiat will einen elektrischen Panda auf den Markt bringen. Ab 2030 sollen dann aus Turin gar keine Verbrenner mehr kommen.

Fiat hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Aktuell haben die Italiener nurim Programm, den hauptsächlich auf den Stadtverkehr ausgelegten. Das nächste reine E-Modell soll ebenfalls ein Kleinwagen werden. Fiat will einenauf den Markt bringen. Absollen dann aus Turin gar keine Verbrenner mehr kommen.

Elektromobilitäts-Offensive alle Pkw-Modelle in Europa (und damit auch in Deutschland) ab Mitte 2026 mindestens in einer Plug-in-Hybrid- oder in einer batterie-elektrischen Variante anbieten. Ab 2030 wird unser Pkw-Angebot in Europa nur noch aus rein elektrischen Fahrzeugen bestehen", so ein Unternehmenssprecher zu AUTO BILD. Demnächst soll auf den Ford wird im Rahmen seineralle Pkw-Modelle in Europa (und damit auch in Deutschland) abmindestens in einer- oder in eineranbieten. Abwird unser Pkw-Angebot in Europa nur noch ausFahrzeugen bestehen", so ein Unternehmenssprecher zu AUTO BILD. Demnächst soll auf den Mustang Mach-e ein elektrischer Transit folgen.

Honda-e rein elektrisch unterwegs. Das nächste E-Modell kündigt sich für 2024 an, der komplette Ausstieg aus der Produktion von Verbrennungsmotoren steht wohl 2040 an.

Die Japaner sind aktuell mit dem knuffigenrein elektrisch unterwegs. Das nächste E-Modell kündigt sich für 2024 an, der kompletteaus der Produktion von Verbrennungsmotoren steht wohlan.

Auch US-Autoriese General Motors kündigte an, ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos verkaufen zu wollen. Jaguar Land Rover stellte solche Pläne für seine Nobelmarke Jaguar ab dem Jahr 2025 in Aussicht.

Ladeinfrastruktur und der Kunden-Nachfrage abhängig: "Entscheidende Frage ist, wann die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen sind, um alle möglichen und notwendigen Mobilitätsaufgaben rein elektrisch lösen zu können. Kia hat heute sowohl hocheffiziente Verbrenner als auch 800-Volt-Ladetechnologie im Produktportfolio, kann die Produktion also an den Kundenwünschen ausrichten." Zum Anteil der E-Modelle in 2030 heißt es: "Da die Nachfrage sehr stark von äußeren Faktoren beeinflusst wird und daher großen Veränderungen unterliegt, möchten wir uns nicht auf eine bestimmte Prozentzahl festlegen, gehen aber davon aus, dass der Anteil elektrifizierter Modelle an den Zulassungen bei über 30 Prozent liegen wird." Der koreanische Hersteller Kia macht die Entwicklung auch von derund derabhängig: "Entscheidende Frage ist, wann die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen sind, um alle möglichen und notwendigen Mobilitätsaufgaben rein elektrisch lösen zu können.hat heute sowohlals auch Elektrofahrzeuge mit wegweisenderim Produktportfolio, kann die Produktion also an den Kundenwünschen ausrichten." Zum Anteil der E-Modelle inheißt es: "Da diesehr stark vonbeeinflusst wird und daher großenunterliegt, möchten wir uns nicht auf eine bestimmtefestlegen, gehen aber davon aus, dass der Anteil elektrifizierter Modelle an den Zulassungen beiliegen wird."

Multi-Solution-Ansatz', in dem neben batterie-elektrischen Antrieben auch hocheffiziente Elektrifizierung) eine wichtige Rolle spielen. Außerdem sehen wir global ein großes CO 2 -Einsparpotenzial durch die verstärkte Nutzung klimaneutraler synthetischer Kraftstoffe", so ein Mazda-Sprecher. Der japanische Hersteller plant Klimaneutralität bis 2050. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis 2030 ein Viertel aller Autos wie der Mazda verfolgt einen '', in dem nebenauch hocheffiziente Verbrennungsmotoren (mit) eine wichtige Rolle spielen. Außerdem sehen wir global ein großes CO-Einsparpotenzial durch die verstärkte Nutzung", so ein Mazda-Sprecher. Der japanische Hersteller plantbis. Das Unternehmen geht davon aus, dass bisaller Autos wie der MX-30 über einen vollelektrischen Antrieb verfügen und alle anderen Modelle teilelektrifiziert sind.

2025 zum letzten Mal ein neues Modell mit Verbrenner-Variante auf den Markt bringen – danach folgen nur noch vollelektrische Modelle. Anfang der 2030er-Jahre wird vollelektrisches Angebot verfügen", so ein Konzernsprecher. "Die Marke wird im Jahrzumein neues Modell mitauf den Markt bringen – danach folgen nur noch vollelektrische Modelle. Anfang derwird Mini dann über ein ausschließlichverfügen", so ein Konzernsprecher.

Kleinwagen unter 10.000 Euro erfahren wir weiterhin eine sehr große Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Bei diesem Bedarf haben wir aktuell keine Pläne, den klassischen Benzinmotor aus unserem Line-up zu nehmen. Gleichzeitig sehen wir insbesondere in höheren Segmenten eine sehr hohe Nachfrage nach Plug-in-Hybriden und bieten mit dem 'Wir kümmern uns'-Versprechen neben dem eigentlichen Fahrzeug auch umfassende Dienstleistungen, wie z.B. "Insbesondere im Segment derunter 10.000 Euro erfahren wir weiterhin eine sehrnach Fahrzeugen mit. Bei diesem Bedarf haben wir aktuell, den klassischenaus unserem Line-up zu nehmen. Gleichzeitig sehen wir insbesondere in höheren Segmenten eine sehr hohenachund bieten mit dem ''-Versprechen neben dem eigentlichen Fahrzeug auch umfassende, wie z.B. Wallboxen , Stromtarife usw. Perspektivisch werden wir dieses Angebot kontinuierlich ausbauen", so ein Sprecher.

Zoom Der Manta kehrt als Elektroauto zurück, so könnte er aussehen.

Opel setzt ab 2028 auf dem Kernmarkt Europa komplett auf batterieelektrische Elektromobile. Der in Deutschland beheimatete Hersteller, Tochter des weltweit agierenden Stellantis-Konzerns, dem Zusammenschluss von PSA und FCA, will schon 2021 neun elektrifizierte Modelle anbieten. Geplant ist, alle Modelle ab 2024 auch mit E-Motor anzubieten. Außerdem bringt Opel ab Mitte des Jahrzehnts den Manta als E-Auto zurück. Opel setzt ab 2028 auf dem Kernmarkt Europa komplett auf. Der in Deutschland beheimatete Hersteller, Tochter des weltweit agierenden, dem Zusammenschluss von PSA und FCA, will schonneun elektrifizierte Modelle anbieten. Geplant ist, alle Modelle ab 2024 auch mitanzubieten. Außerdem bringt Opel ab Mitte des Jahrzehnts denzurück.

Ende des Jahrzehnts werden mehr als 80 Prozent unserer Hybrid oder vollelektrisch. Bis 2025 sollen es laut interner Planungen schon die Hälfte sein. Nur beim legendären 911er wird es weiter Verbrennermotoren mit synthetischem Treibstoff geben", so Porsche-Chef Oliver Blume in einem Interview mit BILD. "Bisdeswerden mehr alsunserer Sportwagen elektrisch angetrieben sein – alsoder. Bissollen es laut interner Planungensein. Nur beim legendärenwird es weitermitgeben", so Porsche-Chef Oliver Blume in einem Interview mit BILD.

Renault will den Anteil der elektrifizierten Fahrzeuge (E-Autos und Plug-in-Hybride) in Europa bis 2025 auf 65 Prozent und bis 2030 auf 90 Prozent der Verkäufe steigern. Darüber hinaus strebt die Renault Group CO 2 -Neutralität in Europa bis 2040 und weltweit bis 2050 an.

Rolls-Royce hat mit dem Spectre gerade für Ende 2023 das erste Elektroauto der Marke angekündigt. Das Coupé wird sich offenbar optisch am Bruder Wraith anlehnen, aber auf den obligatorischen, großvolumigen V12 verzichten. Das tun ab 2030 alle Autos des legendären Herstellers. Die dazu notwendige Technik könnte Gerüchten zufolge von BMW stammen. Luxus-Herstellerhat mit demgerade für Ende 2023 das ersteder Marke angekündigt. Daswird sich offenbar optisch am Bruderanlehnen, aber auf den obligatorischen, großvolumigenverzichten. Das tun aballe Autos des legendären Herstellers. Die dazu notwendige Technik könnte Gerüchten zufolge von BMW stammen.

kein Datum für den Abschied von neuen Modellen mit Verbrennungsmotor in Deutschland genannt. "Wir planen einen Verkaufsanteil von 50 bis 70 Prozent von rein elektrischen Fahrzeugen bis zum Jahr 2030", gab ein Sprecher der Marke bekannt. Skoda hat zum gegenwärtigen Zeitpunktvon neuen Modellen mit Verbrennungsmotor in Deutschland genannt. "Wir planen einenvonbisvon rein elektrischen Fahrzeugen bis zum Jahr 2030", gab ein Sprecher der Marke bekannt.

Weltmarktführers bei den Elektrofahrzeugen an. Dafür sollen mehr als 30 Milliarden Euro in die Elektrifizierung und die dazugehörige Softwareentwicklung fließen. Analog zu Opel könnten Citroën und Peugeot ab 2028 nur noch E-Autos verkaufen. DS Automobiles macht 2024 den Anfang. 2026 folgt Lancia, und 2027 soll Alfa Romeo vollständig elektrifiziert werden. Für Fiat setzt der Konzern aktuell eine Zeitspanne bis 2030 an. Der Konzern setzt auf vier Elektro-Plattformen und fünf Fabriken für Batterien. Außerdem soll der Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützt werden. Stellantis strebt perspektivisch die Position desbei den Elektrofahrzeugen an. Dafür sollen mehr alsin die Elektrifizierung und die dazugehörige Softwareentwicklung fließen. Analog zukönntenundabnur noch E-Autos verkaufen.machtden Anfang.folgtundsollvollständig elektrifiziert werden. Fürsetzt der Konzern aktuell eine Zeitspannean. Der Konzern setzt auf vier Elektro-Plattformen und fünf Fabriken für Batterien. Außerdem soll der Ausbau der Ladeinfrastruktur unterstützt werden.

Environmental Challenge' sieht vor, bis 2050 insgesamt die Emissionen, ob durch Produktion, Recycling oder Produkte, bei CO 2 um 90 Prozent zu reduzieren. Das geht hin bis zur Energieversorgung, ein ganzheitlicher Ansatz eben. Darauf arbeitet der Konzern hin. Wasserstofftechnologie wird beim Nutzfahrzeug den Diesel ablösen. Wir sind nicht auf Verbrennungsmotoren fixiert, das ist nicht das erklärte Ziel. Es ist ja nicht nur allein der Verbrennungsmotor, ich muss auch an die Fabriken, die Entsorgung der Fahrzeuge, die Stromversorgung denken, um die CO 2 -Neutralität zu bekommen," so ein Toyota-Konzernsprecher zu AUTO BILD. "Unsere Strategie '' sieht vor, bisinsgesamt die, ob durch Produktion, Recycling oder Produkte, bei COumzu reduzieren. Das geht hin bis zur, ein ganzheitlicher Ansatz eben. Darauf arbeitet der Konzern hin.wird beimden Diesel ablösen. Wir sindauffixiert, das ist nicht das erklärte Ziel. Es ist janurder, ich muss auch an die, dieder Fahrzeuge, diedenken, um die CO-Neutralität zu bekommen," so ein Toyota-Konzernsprecher zu AUTO BILD.

XC40 und C40



Zoom Ohne Smartphone und Internet geht beim Volvo-Kauf bald nicht mehr viel.

Bei Volvo Cars laufen ab 2030 nur noch reine Elektroautos vom Band. Selbst Hybridfahrzeuge wollen die Schweden, die zum chinesischen Geely-Konzern gehören, im neuen Jahrzehnt nicht mehr anbieten. Volvos Wandlung liegt begründet in einem ambitionierten Klimaplan, aber auch in einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach E-Autos. Bis zur Euro-7-Einführung im Jahr 2025 soll der Anteil reiner Elektromodelle auf rund die Hälfte steigen, der Rest soll dann aus Hybridmodellen bestehen. Laut Präsident Hakan Samuelsson konzentriert sich Volvo Cars "voll und ganz darauf, eine führende Position im schnell wachsenden Premium-Elektroauto-Segment einzunehmen". Dafür soll auf den XC40 Recharge (2022) und den gerade vorgestellten C40 Recharge (2021) eine ganze Modelloffensive an Stromern folgen. Zudem verlagert Volvo Cars den Direktvertrieb seiner Pkw ins Internet. Allerdings sollen Vertragshändler weiter Anlaufstelle für die Kunden bleiben und für Beratung, Probefahrten, Auslieferung oder Wartung zuständig sein. Beivom Band. Selbst Hybridfahrzeuge wollen die Schweden, die zum chinesischen Geely-Konzern gehören, im neuen Jahrzehnt nicht mehr anbieten. Volvos Wandlung liegt begründet in einem ambitionierten, aber auch in einer deutlich. Bis zurim Jahr 2025 soll der Anteil reiner Elektromodelle auf rund die Hälfte steigen, der Rest soll dann aus Hybridmodellen bestehen. Laut Präsident Hakan Samuelsson konzentriert sich Volvo Cars "voll und ganz darauf, eine führende Position im schnell wachsenden Premium-Elektroauto-Segment einzunehmen". Dafür soll auf den(2022) und den gerade vorgestellten(2021) eine ganzefolgen. Zudem verlagert Volvo Cars den. Allerdings sollenweiter Anlaufstelle für die Kunden bleiben und für, Probefahrten,oder Wartung zuständig sein.

Zoom Laut VW-Pkw-CEO Brandstätter wird der Marktstart eines Klein-E-Autos von 2027 auf 2025 vorgezogen.

Über das Aus des VW Polo wurde im März 2021 spekuliert. Denn als VW-CEO Ralf Brandstätter auf einer Strategie-Pressekonferenz Anfang März die künftigen Kernmodelle von VW aufzählte ( Elektro-Kleinwagen aus der ID-Familie wie der ID.1, der weniger als 20.000 Euro kosten könnte. Passend dazu hat auch Konzerntochter Seat für 2025 ein urbanes Elektrofahrzeug in diesem Preissegment mit einer jährlichen Stückzahl von 500.000 angekündigt.

Überwurde im März 2021 spekuliert. Denn als VW-CEO Ralf Brandstätter auf einer Strategie-Pressekonferenz Anfang März die künftigenaufzählte ( Golf , Tiguan, Passat, Tayron/China, T-Roc ), fehlte der Name des seit 1975 gebauten Topsellers. Möglicherweise ist es zu kostspielig, den Polo zu elektrifizieren. Zu erwarten sind bis spätestens 2025, der weniger als 20.000 Euro kosten könnte. Passend dazu hat auch Konzerntochterfür 2025 einin diesem Preissegment mit einer jährlichen Stückzahl von 500.000 angekündigt.

VW plant eigene Einheitsbatterie für E-Autos



in 2021 450.000 elektrifizierte Fahrzeuge absetzen. Mit dem Elektro-SUV VW ID.4 wird schon die zweite Baureihe der Elektroauto-Familie ausgeliefert. Zudem plant der Konzern eine eigene sechs Gigafabriken für konzerneigene Batterien in Europa entstehen, um den immer größer werdenden Überhaupt hat bei VW die Elektro-Zukunft längst begonnen. So mausern sich die Wolfsburger immer mehr zum deutschen Tesla , wollen bereits. Mit dem Elektro-SUVwird schon die zweite Baureihe der Elektroauto-Familie ausgeliefert. Zudem plant der Konzern eine Einheitsbatterie für E-Autos . Bis Ende des Jahrzehnts sollenfür konzerneigene Batterien in Europa entstehen, um den immer größer werdenden Akku -Bedarf des Konzerns sicherzustellen.

Mit Material von dpa.