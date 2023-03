Für die E-Mobilität ist das Unternehmen über die Submarke Ioniq mit den 800-Volt-ladefähigen Ioniq 5 und Ioniq 6 auch in Deutschland erfolgreich vertreten. Hyundai-Chef Jaehoon Chang kündigte an, die Elektrifizierung "sehr aggressiv" voranzutreiben und die Investitionen in die Verbrennertechnik sukzessive zurückzufahren. Auch die Forschung bei wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenautos läuft, soll aber bislang nicht den Erwartungen entsprochen haben. So soll die neue Nexo-Generation erst 2024 kommen. Dafür ist Hyundai mit der Brennstoffzellen-Lkw-Baureihe Xcient Fuel Cell jetzt in Europa auf dem Markt.