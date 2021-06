Schon im März hattedas Ende des Verbrennungsmotors avisiert. "Wir entwickeln", sagte Audi-Chef Markus Duesmann der " FAZ " (kostenpflichtig). An der bestehenden Motorenfamilie werde zwar mit Blick auf neue Emissionsrichtlinien weitergearbeitet, dennoch hätten die. Die kommende strenge Abgasnorm Euro 7 mache eine, zudem sei die gesamte Zum Kostenvergleich und zum Pro und Kontra E-Auto vs. Benziner/Diesel

Laut VW-Pkw-CEO Brandstätter wird der Marktstart eines Klein-Stromers von 2027 auf 2025 vorgezogen. ©Matthias Leitzke/Volkswagen AG

Überhaupt hat beidielängst begonnen. So mausern sich die Wolfsburger immer mehr zum deutschen Tesla, wollen bereits. In Kürze geht mit dem Elektro-SUVdie zweite Baureihe der Elektroauto-Familie in die Auslieferung. Zudem plant der Konzern eine Einheitsbatterie für E-Autos . Bis Ende des Jahrzehnts sollenfür konzerneigene Batterien in Europa entstehen, um den immer größer werdenden Akku-Bedarf des Konzerns sicherzustellen.