Beilaufenvom Band. Mit den Schweden, die zum chinesischen Geely-Konzern gehören, kündigt damitden komplettenan. Auch Volvo-Hybridfahrzeuge sollen im neuen Jahrzehnt nicht mehr angeboten werden. Und damit nicht genug: Auch der Pkw-Verkauf wird radikal modernisiert ( zum Kostenvergleich und zum Pro und Kontra E-Auto vs. Benziner/Diesel ).

Volvos Wandlung liegt begründet in einem ambitionierten, aber auch in einer deutlich. "Es gibt keine langfristige Zukunft mehr für Autos mit Verbrennungsmotor", erklärt Volvos Technikvorstand Henrik Green, auch angesichts der ab 2025 verschärften EU-Abgasnorm Euro 7 . Bereits bis zu diesem Zeitpunkt wollen die Schweden den Anteil reiner Elektromodelle auf rund die Hälfte steigern, der Rest soll dann aus Hybridmodellen bestehen. Laut Präsident Hakan Samuelsson konzentriert sich Volvo Cars "voll und ganz darauf, eine führende Position im schnell wachsenden Premium-Elektroauto-Segment einzunehmen". Dafür soll auf den XC40 Recharge (2022) und den gerade vorgestellten C40 Recharge (2021) eine ganzebis 2025 folgen.

Zudem verlagert Volvo Cars den. Schon der neuewirdangeboten. Allerdings sollen Vertragshändler weiter Anlaufstelle für die Kunden bleiben und für Beratung, Probefahrten, Auslieferung oder Wartung zuständig sein. Auch ein Barkauf nach Online-Bestellung soll angeboten werden. Dasähnelt dem von, der seinen Vertrieb ebenfalls schrittweise ins Internet verlagert . Wie die US-Amerikaner werden auch die Skandinavier ihrausbauen, und zwar unter dem bekannten Label "Care by Volvo".Die vollelektrischen Modelle sollen so im Komplettpaket mit Service, Garantie, Pannenhilfe, Kfz-Versicherung ( zum Kfz-Versicherungsrechner ) und gegebenenfallsauf die Straße rollen.

Volvo reiht sich mit seiner Strategie ein in diedie sichwollen. Kürzlich etwa kündigte US-Autoriesean, ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos verkaufen zu wollen.stellte das jüngst für seine Nobelmarke Jaguar ab dem Jahr 2025 in Aussicht.plant in etwa mit der gleichen Zeitspanne wie Volvo und investiert dafür 22 Milliarden Euro.