BMW 3er Touring G21 (2019): Motoren, Bilder, Marktstart, Kombi

Imgibt's bei Limousine und Kombi traditionell keine Unterschiede, deshalb dürfen sich auch Touring-Kunden auf diemitund einfacherer Bedienung freuen. Optional wird ein digitales Kombiinstrument angeboten, der Touchscreen in der Mittelkonsole misst 10,2 Zoll. Das Armaturenbrett ist im Vergleich zum Vorgänger schlanker geworden und geht optisch in die Breite. Das Lenkrad ist neu gestaltet, die Bedienung der Automatik ist ergonomischer geworden.

Auch bei der Ausstattung wird sich der Touring nicht vom Stufenheck-3er unterscheiden. Das bedeutet, dass auch der Kombi inerhältlich sein wird. Die Basisversion tauft BMWund kommt mit einem Ablagen-Paket, automatisch abblendendem Innenspiegel, Dreizonen-Klimaautomatik und Parksensoren vorne und hinten. Darüber rangiert die, bei der die Chromelemente in Schwarz ausgeführt sind und sportlichere Schürzen am 3er angebracht werden. Im Innenraum der Sport Line gibt es Sportsitze. Edler wird es in derHier zieren den Touring Chromteile, innen ist serienmäßig Leder verarbeitet. Wer es wirklich sportlich haben will, der wählt traditionell das. Außen kommen hier große Lufteinlässe in die Schürzen, dazu gibt es spezielle Seitenschweller und "Shadow Line"-Elemente für den 3er für den Touring. Im Innenraum unterstreichen M-Sportsitze, ein M-Lederlenkrad, ein Anthrazit-Dachhimmel sowie Dekorleisten im Alulook das Ambiente.