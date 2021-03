Genau wie bei konventionell angetriebenen Autos können Sie ordentlich sparen, wenn Sie einenerstehen. Ab rund 14.000 Euro ist ein(Neupreis 34.900 Euro) in derinzwischen zu haben! Zieht man von den knapp 31.500 Euro Neupreis für einen9000 Euro Umweltbonus ab, kommen dabei 22.500 Euro heraus und der Zweithand-Vorgänger ist deutlich günstiger. Wer eher mit demliebäugelt, muss beim Gebrauchtwagenkauf nicht tiefer in die Tasche greifen. Neu war der BMW mit einem Preis von 34.950 Euro fast exakt genauso teuer wie der e-Golf, gebraucht liegt er abebenfalls auf Augenhöhe. Folgendermaßen sieht die Sache beimaus: Das amerikanische E-Flaggschiff kostet mit mindestensimmer noch mehr als die Hälfte der 86.990 Euro aktuellen Neupreises.

Zahlreichebeeinflussen dievon Elektroautos. Diein Höhe von bis zu 9000 Euro (bis 2025) hat den Preisdruck erhöht, denn so mancher Neuwagen ist auf einmal so günstig wie ein junger Gebrauchter. Sollten irgendwann nur nochin die Städte fahren dürfen, würde das denvon E-Autos andererseits in die Höhe treiben. Kommen weiterhin neue,auf den Markt, wirkt sich das wiederum ungünstig auf den Restwert von Autos mit "alten" Akkus aus.

Anzunehmen ist, dass der Wert von alten Stromern (ab zirka acht Jahren) rapide sinkt, da sich die Leistungsfähigkeit der Batterie dann verringert. Ist die Batterie einmal platt, könnte das den wirtschaftlichen Totalschaden nach sich ziehen.

Die prima Nachricht: E-Autos haben im Vergleich zum Verbrenner. Beim Kauf eines Gebrauchten muss man also Zahnriemen , Zündkerzen, Schaltgetriebe , Tanksystem, Auspuff – all das hat ein Stromer nicht. Stoßdämpfer und Fahrwerk unterliegen vergleichbaren Kräften und Abnutzung wie bei konventionell angetriebenen Autos, und sie sind auf das höhere Gewicht der E-Autos ausgelegt.sind wesentlich einfacher aufgebaut als Verbrenner, haben eineund sind weniger wartungsintensiv. Das gilt auch für das Einganggetriebe und die Akkumulatoren . Einziger Schwachpunkt ist die Batterie.

Die Frage aller Fragen. Glaubt man den Herstellern, hält dieein. Fragt sich, was das heißt – bei guter Pflege kann ein Auto durchausgute Dienste leisten. Eine so lange Lebensdauer dürfte kaum eine Batterie erreichen: Nach einer gewissen Anzahl anlässt wie beim Handy die Leistung nach,, es muss immer häufiger nachgeladen werden. Modernehalten 1500 bis 2500 Ladezyklen. Bei durchschnittlicher Fahrweise entspricht das einem Zeitraum von rund, und dann ist die Batterie ja auch nicht gleich tot, sondern mit einemvon 70 bis 80 Prozent nur etwas schwächer auf der Brust. Man sollte beim Kauf daher auf dasachten: Im Laufe der Zeit wurden die Modelle technisch verbessert, ein jüngerer Leaf fährt weiter als ein älterer und verbraucht weniger Energie. Je neuer die Fahrzeuge sind, desto besser ist die Qualität der Akkus und E-Motoren.

Markenwerkstätten können über diewichtige Batteriedaten auslesen. So können Sie vor dem Kauf überprüfen lassen, in welchem Zustand die Batterie ist. Ein absolutes Muss!

"Das ist nicht vorgesehen", so die Standardantwort derauf Nachfrage von AUTO BILD. Die meisten Marken schweigen sich aus. Verständlich: Geht außerhalb der(in der Regel acht Jahre oder 100.000 Kilometer) der Akku hopps, ist derdes Autos fraglich. Beimbeispielsweise, den AUTO BILD 2014 als Gebrauchtwagen getestet hat, kostete eine. Das waren 200 Euro mehr als ein kompletter, nagelneuer iOn!: Es muss heute nicht mehr überall eine Investition in Höhe des Fahrzeugwerts kalkuliert werden, wenn der Akku den Geist aufgibt. Doch mehrere tausend Euro werden fällig.

undunterscheiden sich in Aufwand und Kosten vom Verbrenner, aber nicht in ihrer Regelmäßigkeit.werden von den Herstellern in denzur Inspektion gerufen wie herkömmliche Autos. So soll garantiert werden, dass sich Funktion und Mechanik in einwandfreiem Zustand befinden. Die regelmäßige Wartung trägt zumbei und sichert diedes Herstellers.Derist bei E-Autos allerdings wesentlich geringer. Zeitintensive Arbeiten wie etwa der Wechsel von(Motoröl, Kühlwasser) fallen weg. Ein wichtiger Punkt ist dagegen die Überprüfung der Batterie. Die weiteren elektronischen Komponenten sind beinahe wartungsfrei. Dementsprechend sind diebeim Verbrenner höher, da mehr Zeit aufgewendet wird und mehr Bauteile am Auto regelmäßig ausgetauscht werden müssen.