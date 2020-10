Mit Beginn des Jahres 2021 müssen alle Hersteller die wahren Verbräuche ihrer Pkw und leichten Nutzfahrzeuge an die EU-Kommission übermitteln. Dies geschieht durch On-Board Fuel Consumption Meter (OBFCM), die künftig in neu zugelassenen Autos eingebaut sein müssen. Seit Beginn 2020 galt diese Pflicht bereits bei Typgenehmigungen. Bis 2026 will die EU in einer Testphase die Ergebnisse dieser Verbrauchsmessgeräte und die Verbrauchsangaben der Hersteller vergleichen.