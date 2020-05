ie zuverlässig sind unsere Autos im Alltagseinsatz? Der AUTO BILD-Dauertest geht dieser Frage auf den Grund. Innerhalb eines Zeitraums von ein bis drei Jahren spulen die Testwagen 100.000 Kilometer ab. Jede Panne , jeder Defekt wird von den Testfahrern notiert und fließt am Ende in die Note ein. Ebenso der Zustand, in dem sich das Fahrzeug nach Erreichen der 100.000 Kilometer befindet. Um diesen zu beurteilen, wird das Auto zum Test-Ende demontiert und von DEKRA-Sachverständigen auf Verschleiß untersucht.

Dauertest-Wertung: So werden die Fehlerpunkte vergeben Zuverlässigkeit Liegenbleiber 15 Fehlerpunkte Motor-/Getriebeschaden 15 Fehlerpunkte Defekte Antriebs-/Funktionsteile 5 Fehlerpunkte Zusätzlicher kurzer Werkstattbesuch 3 Fehlerpunkte Zusätzlicher mehrtägiger Werkstattaufenthalt 5 Fehlerpunkte Defekte und Sonderarbeiten (Radio/Navi/Flüssigkeiten etc.) 2 Fehlerpunkte Defekte Kleinteile (Lampen etc) 1 Fehlerpunkt Langzeitqualität (aus Demontage) Karosserie (Konservierung, Lack, Teppiche, Verkleidungen) 0-5 Fehlerpunkte Motor (Leistung, Dichtigkeit, Ablagerungen, Laufspuren) 0-5 Fehlerpunkte Getriebe (Dichtigkeit, Abrieb, Zustand, Kupplung) 0-5 Fehlerpunkte Abgasanlage (Zustand, Kat, Aufhängung, Abschirmbleche) 0-5 Fehlerpunkte Fahrwerk (Achsen, Federung, Lenkung, Befestigung) 0-5 Fehlerpunkte Elektrik (Kabel, Stecker, Steuergeräte, Sicherungen) 0-5 Fehlerpunkte Alltagswertung/Fahren Ergibt sich aus den Eintragungen im Fahrtenbuch 0-10 Fehlerpunkte 0 Punkte 1+; 1–4 Punkte 1; 5–8 Punkte 1-; 9–12 Punkte 2+; 13–16 Punkte 2; 17–20 Punkte 2-; 21–24 Punkte 3+; 25–28 Punkte 3; 29–32 Punkte 3-; 33–36 Punkte 4+; 37–40 Punkte 4; 41–44 Punkte 4-; 45–48 Punkte 5+; 49–52 Punkte 5; 53–56 Punkte 5-; ab 57 Punkte 6.

Den Testwagen bleibt nichts erspart – Stopp-and-go-Verkehr in der Großstadt gehört ebenso zum Stress-Pensum wie Vollgas-Etappen auf der Autobahn oder Anhängerbetrieb in den Alpen. Doch der stressige Alltagstest ist nur eine Seite des Dauertests. Zudem bewertet AUTO BILD auch den technischen Zustand der Testautos bei der Abschlussuntersuchung. Wie sorgfältig ein Auto konstruiert und verarbeitet ist, bringt die Demontage ans Licht: Das Fahrzeug wird komplett zerlegt, jedes Bauteil wird penibel begutachtet. Zylinderlaufbahnen werden vermessen, per Endoskop wird der verborgenste Hohlraum der Karosserie auf Rostschäden geprüft. Den Kfz-Sachverständigen entgeht nicht die geringste Spur von Verschleiß. Außerdem fließen die Alltagserfahrungen unseres Test-Teams in die Abschlussbewertung ein. Welche Kriterien am Ende zur Gesamtnote führen, sehen Sie in der Tabelle unten.