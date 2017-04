VW Golf SUV/T-Roc (2017): Preise und Infos — 11.04.2017 VW T-Roc klar zur Premiere Das Golf-SUV kommt! Premiere ist im September, Marktstart noch Ende 2017. Alle Infos zum T-Roc, der zwischen Polo-SUV und Tiguan fährt!

Das Cockpit im Golf 7 Facelift zeigt, wohin die Reise bei VW geht.

Autoren: Georg Kacher, Robin Hornig

Der VW Golf T-Roc soll die Lücke zwischen Polo-SUV (2018) und Tiguan schließen. Die Technik teilt sich der rund 4,35 Meter lange T-Roc mit dem Audi Q2 . Anders als bei Audi könnte es aber auch noch zusätzlich einen T-Roc mit langem Radstand geben. Die T-Roc-Garderobe wird für einen Volkswagen ungewohnt extrovertiert, zum Lifestyle-Design draußen kommt ein teilweise eigenständiges Interieur sowie ein Schlechtwege-Fahrwerk mit größeren Rädern. Da die Rohkarosse aus der Großserie stammt, wäre ein herausnehmbares Targadach nur mit hohem Aufwand darstellbar – und bleibt somit eher unwahrscheinlich. Allradantrieb Doppelkupplungsgetriebe und Verstelldämpfer wird es geben, solche Leckereien kosten aber extra. Preislich rangiert der T-Roc dichter am Golf Variant als am Tiguan, also bei rund 20.000 Euro. Der Aufpreis für die geplante Coupé-Version dürfte bei knapp 2000 Euro liegen, voll ausgestattet reichen die Preise bis 45.000 Euro.Der T-Roc vom verbesserten Elektrokonzept des neuen E-Golf profitieren. Bei den Verbrennern wird die Hierarchie ebenfalls neu geordnet. Als Einstiegsmotor dient der Einliter-Dreizylinder mit 115 PS, darüber die neuen 1,5-Liter-Vierzylinder ab 130 PS als Ersatz für die 1,4-Liter-TSI-Aggregate. Auch die Selbstzünder und die Doppelkupplungs-Getriebe stammen aus dem Golf-Regal. Nach dem Diesel erhalten auch die Benziner Zug um Zug Partikelfilter. Der Zweiliter-Turbo des noch nicht bestätigten T-Roc GTI könnte das komplette Spektrum von 230 bis über 400 PS abdecken. In Europa und danach wohl auch in den USA forcieren die Wolfsburger außerdem den Erdgasantrieb. Schließlich bietet CNG bei vergleichbarer Leistung und überschaubaren Kosten ein CO2-Einsparpotenzial von 25 Prozent.Elektronik, Infotainment und Assistenzsysteme stammen ebenfalls aus dem Golf 7 Facelift. Die Hoffnung, bei der Hardware mit dem Tempo der Elektronikindustrie Schritt halten zu können, hat man allerdings nicht nur bei VW längst begraben. Stattdessen geht es jetzt darum, die Software nach Belieben überschreiben und Updates ohne Werkstattbesuch drahtlos aufspielen zu können. Zugleich wird das Erfassen und Abgleichen von Daten ständig erweitert und verfeinert. Das Auto lernt mit jedem Kilometer dazu und speichert sein Wissen, für andere jederzeit abrufbar. Ziel ist eine automatische Anbindung des Telefons, dessen Bedienoberfläche samt Apps im Cockpit eingespiegelt wird. Die rasch fortschreitende Digitalisierung eröffnet neue Perspektiven.