: Den Doppelgänger des Toyota bZ4X gibt es Subaru-typisch nur mit Allrad. Die zwei E-Maschinen liefern bis zu 219 PS an Vorder- und Hinterachse, was den immerhin zwei Tonnen schweren Japaner in 6,9 Sekunden auf 100 km/h flitzen lässt. Der Solterra fährt sich kommod und ausreichend agil, dank Schnee-/Matsch-Modus und Geländetempomat geht sogar ein bisschen was Abwegiges. Was stört, ist vor allem die mitrecht dürftige Reichweite.