Der Spritpreis-Schock , verursacht durch Putins Krieg in der Ukraine, hat E-Autos noch interessanter gemacht: Zwischenzeitlich kostete der Strom fürs Elektroauto halb so viel wie der Kraftstoff für Verbrenner

Kein Wunder also, dass sich immer mehr Autofahrer für Elektroautos interessieren. Vertrauen stiftet der Trend, dass die Akkus zunehmend größer werden. Während ihre Kapazität zunimmt, geht die Reichweitenangst der Fahrer zurück.

Trotzdem ist die Reichweite beim E-Auto-Kauf weiterhin ein großes Thema. Immerhin: Als Mobilmacher für Pendler taugen E-Autos mittlerweile schon. Einige sind auch fit für die Langstrecke, da sie an leistungsstarken Schnellladesäulen in kurzer Zeit wieder "voll" sind.

Was aber, wenn am Wochenende die Schwiegermutter am anderen Ende der Republik um Besuch bittet? Oder gar der Jahresurlaub im nicht unbedingt benachbarten Ausland ansteht? Dann sollte die Akkugröße den Fahrer nicht alle 200 Kilometer zur Ladepause zwingen. Um Strom zu sparen, werden schon spezielle E-Auto-Reifen angeboten, die den Rollwiderstand verringern.